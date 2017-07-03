مصدر روسي: النصرة تحضر لهجوم كيميائي في إدلب

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بعد مزاعم المتحدث باسم ميليشيا «فيلق الرحمن» وائل علوان، على حسابه في «تويتر»، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر عسكري ودبلوماسي روسي من أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة يقومون بالتحضير لعمل استفزازي باستخدام غاز السارين في «موقع أحد المباني الصناعية ببلدة المغارة بمحافظة إدلب».



وبعد أن أوضح المصدر أن «مجموعة من مواطني الدول الأجنبية بما في ذلك مواطنو الولايات المتحدة وتركيا بالإضافة إلى أحد قادة «النصرة» وصلوا إلى هناك للتحضير لهذا الاستفزاز»، توقع «بأن هذا العمل الاستفزازي يمكن أن ينفذ في خان شيخون أو كفريا والهدف تشويه صورة الحكومة السورية وإفشال الاجتماع المقبل حول سورية في أستانا والمقرر عقده يومي 4 و5 تموز الجاري».