كنعان: مليون حل للسلسلة اذا توافرت الارادة والموازنة في تموز ولمقاربة الحسابات دستورياً

A + A -

طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بحركة سياسية جدية على غرار التي واكبت قانون الانتخاب حتى نعرف على اي اساس نحن ذاهبون الى الجلسة التشريعية لبحث واقرار سلسلة الرتب والرواتب، لافتا الى ان هناك العديد من الالغام التي تحتاج الى تفكيك، منها حل مسألة التمويل بشكل يرى فيه الجميع انه مناسب، بالاضافة الى السقف الذي وضع من الحكومة والتزمت به الكتل وهو ١٢٠٠ مليار وهو برأيي غير كاف لانصاف المتقاعدين الذين يجب انصافهم وسواهم، لذلك هناك حاجة الى تفاهم جدي حتى لا تكون الجلسة التشريعية كسابقاتها.

واوضح كنعان في حديث الى الmtv ان اذا توافرت الارادة السياسية هناك مليون حل وحل لسلسلة رتب ورواتب منصفة وعادلة.

واذ توقع كنعان انهاء الموازنة في لجنة المال منتصف تموز، كرر مطالبة الحكومة بضرورة مقاربة ملف الحسابات المالية دستوريا وقانونيا.