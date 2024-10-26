"الحزب" يوجه ضربات مؤلمة لإسرائيل في الجنوب وفي الجليل!

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في تواصل الاشتباكات في جنوب لبنان، وجه امس حزب الله ضربة مؤلمة للعدو الاسرائيلي، اسفرت عن مقتل ضابطين وثلاثة جنود «إسرائيليين»، ما يرفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الى عشرة في يومين فقط.

وفي بلدة العديسة، استهدفت المقاومة قوة «اسرائيلية» مؤلفة من 12 جنديا بصاروخ موجه موقعة فيهم اصابات مؤكدة، حيث ان آلية عسكرية «اسرائيلية» من نوع هامر تدخلت لمساندة القوة الاولى، الا ان مجاهدي الحزب استهدفوها ايضا بصاروخ دقيق، اسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوة.

اما في الشمال، فقد اطلقت المقاومة صواريخ دقيقة امس، قرب مجد الكروم في الجليل، ادت الى مقتل شخصين واصابة عشرين آخرين، وفقا لاذاعة جيش الاحتلال. واعلن الحزب ايضا استهداف قاعدة «كرمئيل»، المجاورة لمجد الكروم، برشقة صاروخية كبيرة اوقعت خسائر في الارواح والعتاد.