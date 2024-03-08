بوحبيب: للتوقف عن تمويل الحرب وإعطاء الحلول الديبلوماسية فرصة

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شدّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب على أنه يجب التوقف عن تمويل الحرب في الشرق الأوسط، وإعطاء الحلول الديبلوماسية فرصة اليوم قبل الغد.



وقال بوحبيب في خلال لقائه سفيرتي السويد آن ديسمور والاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال: "نحن مستمرون في جهودنا الهادفة إلى احتواء التصعيد، ونرحب بكل المبادرات في هذا الخصوص".



وأضاف: "نحذر، وسبق أن حذرنا، أن مفتاح الاستقرار في لبنان والمنطقة يكمن في الحلول الشاملة والمستدامة، وفقا للقرارات الدولية والقانون الدولي، للخروج من نفق هذه الأزمة، وهذا العدوان".



ورأى أن تمويل الأونروا هو في مصلحة لبنان والاستقرار في المنطقة.