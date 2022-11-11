ماذا كشف السيد عن مواصفات الرئيس القادم؟

A + A -

شدد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، في ذكرى يوم الشهيد، على ان "نحن لا نظن أن أحداً يريد الفراغ الرئاسي في لبنان ونحن نشدد على انتخاب رئيس في أسرع وقت وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لا تعني ان نملأ الفراغ بأي رئيس".



واكد ان "نحن المقاومة كجزء كبير من الشعب اللبناني نريد رئيساً للبلاد "مطمئناً" للمقاومة اي يكون رجلا لا يخاف شجاعا ويقدم المصلحة الوطنية على خوفه وان يكون رئيس لا يباع ولا يشترى". واضاف :" المقاومة كانت آمنة الظهر على مدى السنوات الماضية في عهد الرئيس عون الذي " لا يباع ولا يطعن في الظهر. البعض اتهم الرئيس عون ببيع البلد لحزب الله والشاهد على كذب هذا القول هو لو ان البلد لحزب الله لكان الفيول الايراني اصبح في لبنان وهناك 10 ساعات كهرباء والحقيقة ان اميركا هي التي تتحكم بلبنان." وأكد :" "المقاومة التي صنعت التحرير عام 2000 والتي قاتلت بالسياسة والعسكر في الـ 2006 كانت مطمئة في ظهرها لأن الرئيس اميل لحود لن يطعنها أو يتركها" .