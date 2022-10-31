عطل يطال شبكة انستغرام للتواصل الاجتماعي

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أبلغ مستخدمو موقع انستغرام الاثنين عن صعوبات يواجهونها، إذ أشار بعضهم إلى أن حساباتهم عُلّقت أو أصبحت غير متوافرة، فيما أكدت المنصة الاجتماعية أنها تعمل على معالجة العطل المُسجّل.



ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد غرّد قسم التواصل التابع لشركة "ميتا" في حسابه عبر تويتر "ندرك أن بعضكم يواجه صعوبات في استخدام حساباته في انستغرام"، مضيفاً "نعمل على حلّ المشكلة ونعتذر عن إزعاجكم".



وأكد عشرات المستخدمين الاثنين في منشورات عبر مواقع التواصل أنّهم غير قادرين على استخدام حساباتهم في انستغرام أو أنهم تلقوا رسائل تشير إلى أنّ حساباتهم عُلّقت.



ويأتي انقطاع خدمة انستغرام بعد أقل من أسبوع على عطل طال تطبيق واتساب التابع لشركة "ميتا" وتأثر به الثلاثاء الفائت مليارات من المستخدمين.