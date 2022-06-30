لن تصدقوا السبب الحقيقيّ لانفصال شاكيرا عن بيكيه!

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لا يزالُ خبر انفصال النّجمة الكولومبية، من أصلٍ لبنانيّ، شاكيرا، عن حبيبها لاعب كرة القدم الشهير ومدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه يتصدر الصحف وخصوصاً في إسبانيا.

فبعدما كثرث الشائعات حول أسباب الانفصال، وأبرزها موضوع الخيانة، تبيّن اليوم أن السبب الرّئيسي لإنهاء علاقةٍ دامت نحو 12 عاماً، هو سبب ماديّ.

فقد صرح حبيب لوسيلا شقيقة شاكيرا، روبرتو غارسيا، أنّ أسبابَ الانفصال ماديّةٌ، وأنَّ علاقةَ الثنائي كانت مثاليَّةً حتى الأشهر الأخيرة، قبل حدوث الأزمة الاقتصاديّة بينهما.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن حبيب شقيقة شاكيرا، أنّ نجم برشلونة طلبَ من أمّ طفليه مبلغاً من المال، لاستثماره في أحد المشاريع التجاريّة، إلّا أنّ شاكيرا تمنّعتعن إعطائه المال بعد اعتراضٍ من والدَيه.

ومنذ تلك اللحظة تأزّمت العلاقة بين الثنائيّ، وبدأت الخلافاتُ تتكرّر وتتراكم حتى وصلت إعلانهما الانفصال رسمياً في مطلع شهر حزيران 2022.