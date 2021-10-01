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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



فيما تكابد حكومة (معا للإنقاذ) لشق طريقها باتجاه بدء مفاوضات ناجحة مع صندوق النقد الدولي عبر تشكيل وفد منسجم ورؤية موحدة المنطلقات والأرقام لئلا تقع في مطبات الحكومة السابقة وغداة جرعة التفاؤل بفتح آفاق عربية امامها والتي وفرتها زيارة الوفد الحكومي الأردني أمس ثمة ما يفرمل اجواء التفاؤل هذه من خلال ما سرب عن فحوى الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول لبنان والتي قيل أنها كانت غير مشجعة لكن المعلومات أشارت في الوقت عينه الى تصميم فرنسي على زيارة الرياض لمتابعة حث السعودية على دعم لبنان في أحرج أوقاته.



القاطرة الفرنسية لحكومة لبنان لم توقف محركاتها إذ ستوفد باريس في وقت لاحق اليوم الى بيروت المفوض متابعة مقررات مؤتمر "سيدر 1" السفير بيار دوكان في مهمة استكشافية يلتقي خلالها عددا كبيرا من المسؤولين في وزارة المال ومصرف لبنان.



تزامنا أزمات اللبناني تتوالى فصولا فقد أعلنت شركة كارباورشيب" أنها ستتوقف عن تزويد لبنان بالكهرباء مع انتهاء العقد وستباشر بسحب باخرتيها فاطمة غولسلطان وأورهان باي التركيتين بحيث يعود شبح العتمة من جديد في وقت لم تأخذ سلفة المئة مليون دولار من المركزي طريقها لاستقدام الفيول من الخارج بعد.



أما البطاقة التمويلية المنتظرة ففي علم الغيب والتفاصيل في سياق النشرة التي نبدأها من أجواء اتصال ماكرون بن سلمان.



في جديد أرقام كورونا سجلت وزارة الصحة 8 وفيات و513 إصابة جديدة بالفيروس.



إذا اتصال بين ماكرون وبن سلمان لبحث سبل دعم لبنان لم تكن نتائجه مشجعة لكن الرياض ستستقبل وفدا فرنسيا رفيع المستوى قبل جولة ماكرون الخليجية ليكون للبحث صلة.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



انسحبت البواخر التركية رسميا عن شبكة الكهرباء اللبنانية – مع انتهاء عقدها، فضاعت ساعات ثلاث من التغذية اليومية ، ولم يبق لدى كهرباء لبنان سوى النفط العراقي لتأمين بضع ساعات يوميا..





في يوميات السياسيين حديث دائم عن السعي لحل ازمة الكهرباء متى وجدت العروض الجدية كما يقولون، فللمهتمين منهم بل لكل اللبنانيين : عرض روسي قديم جديد في طريقه الى الحكومة الجديدة، مدجج بحلول جذرية، اساسه بناء مصافي تكرير النفط على الاراضي اللبنانية قادرة على الانتاج خلال اشهر ستة، والبداية مع تكرير عشرين الف برميل يوميا، وصولا الى مئة وخمسين الف برميل يوميا بعد ثمانية عشر شهرا. ومن اليوم الاول للاتفاق تعهد روسي بتأمين كل المشتقات النفطية التي يحتاجها لبنان الى حين بدء العمل بالتكرير، مع تسييل ثمنه ضمن الاتفاق، اي بلا حاجة الى تأمين الدولار لشرائه الآن، مع قبول الشركات الروسية بالكفالة السيادية للحكومة اللبنانية دون الحاجة الى صندوق النقد الدولي..





هو عرض ليس من الخيال، شركاته واضحة وبضمانة الحكومة الروسية، وعرضه التفصيلي سيكون امام اللبنانيين خلال عشرة ايام على ابعد تقدير، فهل سيقدر لبنان الغارق بالعتمة والمتناوب اهله على الطوابير على رفضه ايضا ؟ وهل سيكون خوف بعض السياسيين من الاميركي مبررا للتنصل ايضا من العرض الروسي كما من عروض كثيرة مماثلة ؟ ام ان تقاطعا للمصالح بين الكارتيلات النفطية ومشتقاتها السياسية سيعود لاختلاق الاعذار وفرض الشروط واتقان المماطلات لتضييع الفرص من جديد، حفاظا على الارباح الخيالية لتلك الكارتيلات، وضمان ريعها على بعض الكانتونات السياسية ؟





كارتيلات نفطية ودوائية وغذائية وغيرها استفادت من الأموال العمومية المتأتية من دعم المصرف المركزي، فحقق بعضها ارباحا خيالية عبر الاحتكار ورفع الاسعار والتهريب، ما يستدعي تحقيقا وتدقيقا ماليا في حسابات تلك الشركات، وهو ما تقدم به عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله كاخبار الى النيابة العامة المالية لمحاسبة المتورطين، واعتبار أموال الدعم التي ذهبت إلى حسابات هذه الشركات أموالا عامة منهوبة يجب استعادتها.





* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



أقفل الأسبوع على وعود بحلحلة لكن لم تظهر تباشيرها بعد...





على مستوى الكهرباء، لا حلول قريبة، بل جهود يقوم بها وزير الطاقة الذي يتوجه الاثنين إلى القاهرة.





في الموازاة، منتصف ليل أمس، آخر أيلول، أطفأت الباخرتان التركيتان المحركات، وتستعدان للمغادرة بعد انتهاء العقد، لكن للباخرتين أموالا في ذمة الدولة اللبنانية تتجاوز المئتي مليون دولار، فكيف ستوفر الدولة هذا المبلغ الضخم؟ وفي حال امتنعت عن الدفع، فكيف ستواجه الشركة التركية في التحكيم؟





والجدير ذكره ان الدولة أيام حكومة الرئيس حسان دياب تخلفت عن الدفع في موضوع القروض الخارجية.





وبعد هاتين الواقعتين، كيف ستدخل الدولة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في ظل نهج التخلف عن الدفع؟





ملف ثالث ما زال يدور في حلقة مفرغة: البطاقة التمويلية، أعطيت الوعود لتسريعها من أجل تمرير رفع الدعم عن المحروقات بأقل ضجيج ممكن، رفع الدعم لكن البطاقة ما زالت تتخبط.





في ملف المدارس الرسمية التي أرجئ فتح ابوابها إلى الحادي عشر من هذا الشهر، فإن اجتماع السراي هذا المساء أفضى إلى طريقة لتأمين المازوت إليها عبر المازوت المدعوم.





تبقى قضية بارزة وهي اقتراع المغتربين، صحيح ان التسجيل بدأ اليوم، لكن الكثير من الاستفسارات حول الآلية والتوقيت.





* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في







هدوء سياسي وحركة ناشطة اقتصاديا وماليا ومعيشيا.





هكذا يختصر المشهد اللبناني هذه الايام، فيما الترقب سيد الموقف لانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي تشكل عمليا خشبة الخلاص الوحيدة المتاحة للخروج من المأزق الذي أوصلتنا اليه سنوات ثلاثون من الاخطاء والفساد، علما ان وزير الاقتصاد تحدث لل أو.تي.في. على هامش مؤتمر اكسبو دبي، عن التحضيرات الجارية في هذا الاطار.





اما اتصال الرئيس ايمانويل ماكرون بولي العهد السعودي فظل محور متابعة وتحليل، على امل ان يحمل ما فيه الخير للبنان وعلاقاته العربية، حيث شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم من طرابلس على ان الحكومة ستقوم بنفسها بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع الأخوة العرب.





وفي الموازاة، عيون اللبنانيين على قصر العدل وقلوبهم في مختلف المناطق اللبنانية، مع اهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ، لأن الهجمة السياسية كبيرة على العدالة، ما يستوجب موقفا وطنيا قويا للمواجهة، فتمييع قضية بهذا الحجم هو تمييع لأي أمل بدولة ومستقبل على هذه الارض.





يبقى ملف ترسيم الحدود الجنوبية، الواقع بين تمسك لبنان بحقوقه الكاملة من جهة والاستفزازات الاسرائيلية الدائمة من جهة اخرى، في وقت يتابع المعنيون الداخليون القضية بأقصى اهتمام، مترقبين مسار الحركة المواكبة دوليا لرصد احتمال الحل.