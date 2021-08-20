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الأمن العام: إلزام محطات فتح ابوابها وبيع مخزونها بالسعر الرسمي وختم البعض

20
AUGUST
2021
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "عطفا على بيانها السابق الصادر بتاريخ 14/08/2021 المتعلق بطلب الابلاغ عن أي شركة أو محطة أو مركز بيع للمحروقات يقوم بتخزين مادتي البنزين والمازوت، تشير المديرية العامة للامن العام الى انها تلقت منذ ذلك التاريخ، /124/ اتصالا من مواطنين للشكوى على محطات محروقات مخالفة أو للافادة عن اماكن تخزين لهذه المحروقات بطريقة غير شرعية. وقد سيرت هذه المديرية /380/ دورية الى محطات المحروقات والزمتها الفتح وبيع مخزونها بالسعر الرسمي وختمت بعضها بالشمع الأحمر.

الى ذلك، رصدت المديرية عددا من الخزانات المخالفة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث قدرت محتوياتها بحوالى /500000/ خمسماية ألف ليتر من مادتي البنزين والمازوت، تمت مصادرتها لصالح البلديات استنادا الى الاستنابة القضائية من محكمة التمييز رقم /121/ص تاريخ 29/07/2021.

والعمليات مستمرة لمكافحة البيع في السوق السوداء والاحتكار".

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