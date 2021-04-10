هيئة قضاء كسروان: يافطات دعما لمواقف الرئيس عون

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تضامنًا مع مواقف فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وأهمها المطالبة بالتدقيق الجنائي، عمدت هيئة قضاء كسروان إلى نشر يافطات تجسّد مبادئ الرئيس على امتداد ساحل كسروان الفتوح (من ذوق مصبح حتى العقيبة).

من ابرزها :

- نعم للتدقيق الجنائيّ

- نعم لتطبيق رفع السّريّة المصرفيّة

- نعم لمحاربة الفساد والفاسدين

- نعم لاستعادة الأموال المنهوبة

- نعم لإعادة الأموال المحوّلة بعد 17 تشرين

- نعم للامركزيّة الإداريّة

- نعم للدولة المدنيّة

- نعم للإصلاح الإداري

- نعم لعودة النازحين واللاجئين

- نعم لتحريك ملفات الفساد

- نعم لإصدار الأحكام القضائيّة بحقّ الفاسدين.