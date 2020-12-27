هكذا سيكون طقس آخر أسبوع في الـ2020

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم صاف مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات. الثلاثاء:قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 9 الى 21 درجة، على الجبال من 4 الى 15 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 30كم/س .

- لانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 % .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 21°درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06.41 .

- ساعة غروب الشمس: 16.35 .