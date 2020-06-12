حمدان: نفتخر كوننا أصدقاء لروسيا الاتحادية العظيمة

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هنّأ العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون باسم المرابطون وباسمه الشخصي، سعادة سفير دولة روسيا الاتحادية الدكتور ألكسندر زاسبكين بالتحية والتقدير بمناسبة العيد الوطني الروسي "يوم روسيا"، مؤكداً أننا نفتخر كوننا أصدقاء لروسيا الاتحادية العظيمة التي استطاعت أن تقضي على كل الهيمنة الأحادية على هذا العالم، بواسطة زعماء الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية التي استطاعت بغياب الاتحاد السوفياتي من تحقيق هيمنة أحادية لم تجلب الى هذا العالم إلا الويلات والمآسي والتاريخ يشهد على ذلك.

أضاف حمدان:" نحن نقول بأن بوادر السلم والتقدم والازدهار في عصرنا الحديث بدأ عندما بدأت روسيا الاتحادية اتخاذ موقعها العالمي الحقيقي مع دول صديقة مثل الصين ودول أخرى".

لذلك نحن نعتز بهذه الصداقة كمرابطون مع روسيا الاتحادية، ونشكر تضحياتها في حماية الحكم الشرعي في سورية العربية وأهلنا السوريين، ولا شك ان هؤلاء الشهداء من القوات المسلحة الروسية الذين سقطوا دفاعاً عن سورية العربية في مواجهة كل إرهابيي العصر بإدارة أميركية لتبقى شهادتهم أمانة في أعناقنا إلى الأبد، وسيبقون منارات مضيئة في تاريخ هذه الأمة.

ونوّه حمدان بجهود ووجود سعادة السفير زاسبكين في لبنان في هذه المرحلة الدقيقة الصعبة التي نعيشها اليوم، كان لها الأثر الأساسي والطيب في نفوس جميع اللبنانيين من حيث أنكم كنتم دائماً وأبداً تدعون إلى حماية السلم الأهلي وإلى وحدة اللبنانيين، لا بل كنتم تسعون بالعمل الجاد دعم هذا السلم الأهلي وتقوية هذه العلاقات بين كافة اللبنانيين، ولعل السفارة الروسية في لبنان بوجود سعادتكم فيها كانت دائماً ملتقى الخير لكل اللبنانيين.

كل عام وسعادتكم مع أركان سفارتكم في بيروت والاتحاد الروسي بأهله وقواته المسلحة بألف خير، متمنياً أن تبقى روسيا العظمى قوية وعزيزة وكريمة لان وجودها امتحان كبير ونصر عظيم للعالم وللسلم العالمي.