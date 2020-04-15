التيار يتقدّم بإخبار في قضية الفيول المغشوش

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تقدم رئيس لجنة مكافحة الفساد في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل بإخبار (رقم ٦٣٥٧/م) لجانب مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بموضوع باخرة الفيول اويل المغشوش غير المطابقة للمواصفات المخصصة لمعامل إنتاج الكهرباء، وشرح عقل وقائع القضية من لحظة رسو الباخرة في المياه الإقليمية إلى التقارير المتباينة والخسائر المترتبة،

مطالباً بالتحقيق مع كل الأطراف المرتبطة بالموضوع في وزارة الطاقة والمديريات المرتبطة والمورّد وشركات المراقبة وبرفع السرية المصرفية ومراقبة حركة الأموال المدفوعة وداتا الإتصالات وتحديد المسؤوليات الجزائية لتوقيف الفاعلين والمشاركين حمايةً للمال العام.