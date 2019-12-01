بستاني: إستيراد ​البنزين سببه تهديد الشركات للمواطنين

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جددت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، "التأكيد بأن خطوة إستيراد البنزين من قبل الدولة اللبنانية جاءت بسبب تهديد الشركات للمواطنين بعدم إستيراد المادة".



ولفتت في مداخلة عبر الـ"NBN"، الى أن "نسبة الـ 10% من السوق كتجربة كبيرة"، مشددة على أن "من واجباتها تأمين البنزين للشعب اللبناني".



وأوضحت بتساني أنها "في البداية طلبت من الشركات تحمل الخسارة من الأرباح، إلا أنها وضعت كل الأعباء على المحطات"، مشيرة إلى أنه "تم الإتفاق اليوم على تقسيم الأعباء، وكان من المفترض أن يعودوا إليها من أجل إبلاغها بكيفية توزيع الأعباء".