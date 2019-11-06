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دراسة تكشف طريقة "بسيطة" لإطالة عمر الإنسان

6
NOVEMBER
2019
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يلجأ الناس عادة إلى رياضة الجري حتى يحافظوا على لياقتهم، أو للحؤول دون زيادة الوزن، لكن دراسة حديثة، كشفت فائدة كبرى غير متوقعة، في الآونة الأخيرة.
 
وبحسب الدراسة المنشورة في الصحيفة البريطانية للطب الرياضي، فإن الجري يقلل احتمال الوفاة، بغض النظر عن الأسباب، وهو ما يعني أن هذه الرياضة تساعد على إطالة العمر.
 
وقام أكاديميون من جامعة فكتوريا أستراليا، بمراجعة عدد كبير من الدراسات والبحوث والتقارير الطبية، لأجل الإجابة عن الأسئلة الشائكة.
 
واعتمد الباحثون على 14 دراسة شملت أكثر من 232 ألف شخص، وقامت برصد أوضاعهم الصحية، طيلة فترة تتراوح بين 5.5 سنوات و35 عاما، وخلال هذه المدة توفي 25.951 شخصا.
 
وإثر التمعن في البيانات، تبين أن الجري أدى لخفض احتمال الوفاة بنسبة 30 في المئة، من جراء أمراض القلب، أما احتمال الوفاة بمرض السرطان فتراجع بنسبة 23 في المئة لدى ممارسي رياضة الجري.
 
ويساعد الجري على حرق السعرات الحرارية الزائدة، فضلا عن تقوية العظام والعضلات والحفاظ على وزن صحي للجسم.
 
وخلصت الدراسة إلى أن الجري مفيد حتى وسط من يمارسون الرياضة، بشكل محدود، خلال الأسبوع، فيركضون مرة واحدة فقط في الأسبوع.وتوصي منظمة الصحة العالمية، الأشخاص البالغين بأن يؤدوا 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني (المعتدل)، على الأقل، في كل أسبوع، أو 75 دقيقة من النشاط المكثف.
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