حسين: القانون الجديد المقر بشأن المجلس الإسلامي العلوي سيحدث نقلة نوعية في تنظيم شؤون الطائفة وخدمة أبنائها

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صدر عن رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين البيان الآتي:

بعدما صوت المجلس النيابي اليوم على اقتراح القانون المقدم من النائبين مصطفى حسين وعلي درويش بشأن المجلس الإسلامي العلوي، نؤكد أن هذا القانون الجديد المقر سيحدث نقلة نوعية في تنظيم شؤون الطائفة العلوية وخدمة أبنائها، بعدما كان المجلس الاسلامي العلوي معطلاً في الفترة الأخيرة.

وإذ نشكر النواب لتأييدهم وتصويتهم الى جانب هذا الاقتراح، نلفت الى أنه أتى نتيجة محادثات واجتماعات واتصالات مكثفة، وأن الهدف الوحيد منه هو تفعيل حضور الطائفة العلوية في لبنان ودورها.