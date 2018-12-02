التيّار يعزي غداً ب "أبو دياب" ويجول على فعاليات المنطقة والحريري

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يقوم وزير البيئة طارق الخطيب يوم غد الاثنين بزيارة على رأس وفد من التيار الوطني الحر الى بلدة الجاهلية لتقديم التعازي الى عائلة الفقيد محمد بو دياب ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب بإسم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ثم يقوم الوفد لاحقاً بجولة تشمل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الامير طلال ارسلان والامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري ويحمل الوفد في سلسلة زياراته رسالة من الوزير باسيل للتهدئة والتخفيف من حال التشنج.