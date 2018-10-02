إفتتاح مهرجان VINIFEST 2018 برعاية وحضور وزير الخارجيّة جبران باسيل

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تتشرّف بدعوتكم لحضور وتغطية حفل افتتاح "مهرجان النبيذ اللبناني" VINIFEST بنسخته الـ11 برعاية وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وحضوره، وذلك الساعة 8 مساء يوم الأربعاء في 3 تشرين الأوّل 2018 في ميدان سباق الخيل - بيروت. وسيلي الافتتاح حفل كوكتيل على شرف الحضور.

ويساهم المهرجان، وهو أكبر حدث للنبيذ في الشرق الأوسط، في تنشيط الحركة السياحية من خلال استقطابه عشرات الآلاف من الزوار من لبنانيين وأجانب، ويشكّل فرصة لتشجيع الصناعة اللبنانية من خلال إبراز النموّ الذي حققه قطاع النبيذ. وستكون سويسرا ضيفة شرف المهرجان هذه السنة.