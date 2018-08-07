لا تمرّد بعد اليوم لأصحاب المولدات

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كان لا بد من هذا الإجتماع الإداري والتقني بين وزراء الداخلية والطاقة والاقتصاد ليطمأن المواطن اللبناني الا غش بعد اليوم في تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة. اتفاق ثلاثي سيترجم بدءا من 1/10/2018 عبر تنفيذ حازم لقرار وزارة الاقتصاد بتركيب العدادات والسير بتسعيرة وزارة الطاقة.



لا مواجهة مع أصحاب المولدات وأبوابنا مفتوحة لكل الملاحظات لكننا لن نقبل باي تمرد، بهذا الحسم سيتضامن الجميع من مديرية حماية المستهلك الى البلديات والقوى الأمنية إذا دعت الحاجة، والهدف واحد حفظ حق الماطن.



ولكن ماذا سيحل بالمولدات يوم تصبح الكهرباء 24/24؟



تدفع ماذا تصرف، ليس بشعار انما فعل سيلمسه المواطنون بعد شهرين، خطوة إصلاحية لا بد منها الى حين الإنتهاء من ما سميه البعض مافيا الموتورات.