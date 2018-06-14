النائب نعمة افرام يزور ميروبا لتفقّد أضرار السيول وطمأنة الأهالي

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زار نائب كسروان- الفتوح وجبيل، المهندس نعمة افرام، بلدة ميروبا في جولة تفقّدية للأضرار الفادحة التي نتجت عن السيول الأخيرة وأصابت الأراضي الزراعية والمنازل.

بعد اجتماعه بأعضاء المجلس البلدي، التقى افرام الأهالي ليطمئن على أوضاعهم ومناقشة حجم الخسائر التي تكبّدوها واعدًا إياهم برفع قضيّتهم إلى الهيئة العليا للإغاثة والمطالبة بالتعويضات اللازمة. كما أعلن افرام عن وضع خطّة استباقية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحديث البنى التحتية في منطقة كسروان - الفتوح وجبيل.

تأتي زيارة افرام تلك في إطار مشروعه الإنمائي للمنطقة وسعيه الدائم لتحقيق حماية مجتمعية تضمن كرامة الإنسان في كسروان وجبيل، وفي كل لبنان.