ملف تأليف الحكومة في "ثلّاجة الانتظار" إلى الأسبوع المقبل

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دخلَ ملف تأليف الحكومة إلى ثلّاجة الانتظار، أقلّه إلى الأسبوع المقبل، حيث تنتهي عطلة عيد الفطر ويعود بعدها المسافرون من كلّ الأحجام والأوزان من معنيين بالتأليف والتوزير، ليتجدّد البحث في التشكيلة الوزارية الجديدة في ضوء تصوّرٍ وضَعه الرئيس المكلف بين يدي رئيس الجمهورية أمس، على أمل أن لا تدوم المعوقات والعقبات التي تحول دون الولادة الحكومية طويلاً، في ظلّ الرغبة التي يُبديها الجميع بضرورة إنجاز الاستحقاق الحكومي في أسرع وقتٍ، في ظلّ المخاطر التي تتهدّد لبنان اقتصادياً ومالياً في الداخل، وعلى مستوى ما يَجري في الإقليم من أحداث يُخشى من أن تكون لها انعكاسات سلبية على لبنان.