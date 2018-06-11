عصابة من السوريين لترويج المخدرات في كسروان والمتن

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخه وفي محلتي زوق مكايل وصربا- كسروان ، المدعوين ضياء عقيل السلامه، وعلي عبد الوهاب المهاوش، وأحمد سعيد المحمد وحسين محمد علي العوض، وجميعهم من التابعية السورية، لإقدامهم على تأليف عصابة لترويج المخدرات .

وقد ضُبطت بحوزتهم كمية من المخدرات، وعدد من الهواتف الخليوية، ومبلغ من المال، بالإضافة إلى سيارة ودراجة نارية. وفي محلة برج حمود - المتن ، أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة السوري جميل أرتين قسيس لقيامه بترويج المخدرات، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات ومبلغاً من المال.

أحيلت المضبوطات على المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.