في سابقة تاريخية....البولشوي في السعودية!

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أعلنت روسيا أن فرقة "البولشوي" لراقصات الباليه ستتوجه إلى السعودية لإقامة حفل هناك، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة العربية السعودية، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017.



وذكرت الوكالة نقلاً عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله أنه "تم تنسيق برنامج التبادل الثقافي بين البلدين. ووفق هذا البرنامج، ستتوجه في القريب العاجل الفرقة الموسيقية لمسرح ماريينسك والفرقة المسرحية لمسرح البولشوي إلى السعودية والفرق الروسية الأخرى".



وتأتي هذه الخطوة في أعقاب زيارة يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة موسكو، والتي تستضيف أيضاً "الأسبوع الثقافي السعودي في روسيا"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الحياة".