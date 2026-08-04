تواصل السلطات الصحية في الولايات المتحدة التحقيق في ارتفاع ملحوظ لحالات الإصابة بداء السيكلوسبورا، وهو مرض معوي يسببه طفيل مجهري ينتقل غالبا عبر الأغذية أو المياه الملوثة.وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، بالتعاون مع سلطات صحية في عشرات الولايات، فتح تحقيقات لتحديد مصدر العدوى والحد من انتشارها.وتعد ولاية ميشيغان الأكثر تضررا من التفشي الحالي، إذ سجلت حالتي وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة، فيما يواصل المحققون البحث عن مصادر العدوى المحتملة، بعد ربط عدد من الحالات بتناول خس مقطع قُدم في مطاعم "تاكو بيل" التابعة لشركة "يام براندز" في تسع ولايات، مع استمرار التحقيقات بشأن مصادر غذائية أخرى.ما هو داء السيكلوسبورا؟داء السيكلوسبورا عدوى تصيب الجهاز الهضمي، يسببها طفيل مجهري يعرف باسم "Cyclospora cayetanensis"، وينتقل إلى الإنسان عبر تناول أطعمة أو مياه ملوثة، خصوصا الفواكه والخضراوات النيئة التي تعرضت للتلوث.ولا ينتقل المرض عادة من شخص إلى آخر بشكل مباشر، لأن الطفيل يحتاج إلى فترة زمنية في البيئة الخارجية حتى يصبح معديا.أبرز الأعراض؟تظهر الأعراض عادة خلال نحو أسبوع من التعرض للطفيلي، ويعد الإسهال المائي أبرزها، إضافة إلى:آلام وتقلصات في البطن.الغثيان والتقيؤ.فقدان الشهية.الانتفاخ والغازات.الإرهاق.حمى خفيفة في بعض الحالات.وقد لا تظهر أي أعراض على بعض المصابين، رغم حملهم للعدوى.من هم الأكثر عرضة للمضاعفات؟يمكن أن تتراوح الإصابة بين أعراض خفيفة وشديدة، بينما ترتفع احتمالات حدوث مضاعفات لدى:الأطفال.كبار السن.الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.وقد يؤدي استمرار الإسهال لفترات طويلة إلى الإصابة بالجفاف إذا لم يتم تلقي العلاج المناسب.كيف يُعالج المرض؟يعالج داء السيكلوسبورا عادة بالمضادات الحيوية التي يحددها الطبيب، مع تعويض السوائل والأملاح المفقودة نتيجة الإسهال لتجنب الجفاف.ورغم أن بعض الحالات قد تتحسن تلقائياً، فإن الأعراض قد تستمر لأسابيع أو حتى شهر إذا لم تُعالج، لذلك ينصح بمراجعة الطبيب عند استمرار الإسهال أو تكراره.كيف يمكن الوقاية؟يوصي خبراء الصحة العامة بعدد من الإجراءات للحد من خطر الإصابة، أبرزها:غسل الفواكه والخضراوات جيدا قبل تناولها أو تقشيرها.طهي الأغذية عند الحاجة، خاصة في المناطق التي يشتبه بوجودتفشٍ للمرض.غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، خصوصا قبل إعداد الطعاموبعد استخدام المرحاض.تجنب شرب المياه غير المعالجة.تنظيف أدوات وأسـطح إعداد الطعام بصورة منتظمة.ويؤكد خبراء الصحة أن داء السيكلوسبورا لا يعد من الأمراض الشائعة في الولايات المتحدة، إلا أن تفشيات متفرقة ترتبط أحياناً بأغذية طازجة ملوثة، ما يدفع السلطات الصحية إلى تتبع مصادر العدوى وسحب المنتجات المشتبه بها عند الضرورة.