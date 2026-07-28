Tayyar Article
مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة لبلاكيت ودم من فئة +O لجراحة قلب مفتوح للمريض طوني تامر. للتبرع: ٧٦/٣٧٨٧٧٩ أو ٧٠/١٦٧٢٢٦
-
28 July 2026
-
1 hr ago
-
-
-
Just in
-
23 :50
الحكمة يعادل الرياضي 2-2 في نهائي بطولة لبنان لكرة السلة
-
23 :44
"رويترز" عن مسؤول أميركي: سلطنة عُمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرفضون مطالب إيران بشأن مضيق هرمز
-
23 :34
تفجير ضخم جدا محيط بلدة طلوسة
-
22 :50
وزارة الدفاع السعودية:
- نؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان
- نؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان
- الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرات مسيرة عدة أُطلقت من الأراضي العراقية مستهدفة منشآت نفطية في المنطقة الشرقية
-
22 :04
عراقجي:
- إيران لا تسعى إلى التصعيد لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول وأنه يجب التعويض عن الخسائر
- وزير الخارجية الأوكراني أكد لي أن الهجوم على سفينة إيرانية كان غير متعمد وأن كييف لا تسعى إلى التصعيد
-
22 :01
خاص - موفد سعودي رفيع في لبنان قريبا"؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
طبيبة تكشف حقيقة تناول الآيس كريم عند التهاب الحلق
-
بينها لون الشعر.. 4 معلومات لا تخفها قبل العمليات الجراحية
-
6 أطعمة شائعة تمنحك البروتين أكثر من البيض
-
دراسة تكشف العلاقة بين شرب القهوة "المفلترة" والشيخوخة
-
لا ترمِ قشرة الكيوي... 5 فوائد صحية قد تفاجئك
-
هل يمكن أن تتمتع بصحة جيدة وأنت مصاب بالسمنة؟
-
عادة يومية تضعف الذاكرة.. ملايين الأشخاص يمارسونها دون انتباه
-
أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم في الصيف رغم أنها باردة
-
باحثون يكشفون تأثيرا مفاجئا لليوغا على المدخنين
-
وداعاً للتسوس.. جل جديد يُعيد بناء مينا الأسنان
-
مكملات المغنيسيوم.. فوائدها لا تلغي مخاطر الإفراط في تناولها
-
مرض القلب وألم الكلى.. متلازمة صامتة تهدد معظم البالغين
-
كيف يخفض الجوز مستويات التوتر؟
-
لتجنب فقدان العضلات.. أطعمة ضرورية لمستخدمي أدوية التخسيس
-
وجبات إفطار نباتية غنية بالبروتين تمنحك الشبع والطاقة
-
لغز الكيتو والأورام.. حمية واحدة ونتيجتان متناقضتان
-
"الدماغ الثاني".. لغز جديد خلف الإمساك المزمن
-
لدغة حشرة صغيرة قد تخفي مرضا خطيرا.. علامة تحذيرية لا يجب تجاهلها
-
بعض أدوية متلازمة نقص الانتباه مع فرط الحركة تؤثر على وزن الطفل
-
حمية البحر المتوسط.. هل هي أفضل نظام غذائي في العالم؟
-
-
Just in
-
23 :50
الحكمة يعادل الرياضي 2-2 في نهائي بطولة لبنان لكرة السلة
-
23 :44
"رويترز" عن مسؤول أميركي: سلطنة عُمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرفضون مطالب إيران بشأن مضيق هرمز
-
23 :34
تفجير ضخم جدا محيط بلدة طلوسة
-
22 :50
وزارة الدفاع السعودية:
- نؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان
- نؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان
- الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرات مسيرة عدة أُطلقت من الأراضي العراقية مستهدفة منشآت نفطية في المنطقة الشرقية
-
22 :04
عراقجي:
- إيران لا تسعى إلى التصعيد لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول وأنه يجب التعويض عن الخسائر
- وزير الخارجية الأوكراني أكد لي أن الهجوم على سفينة إيرانية كان غير متعمد وأن كييف لا تسعى إلى التصعيد
-
22 :01
خاص - موفد سعودي رفيع في لبنان قريبا"؟ تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - موفد سعودي رفيع في لبنان قريبا"؟
-
-
-
28 July 2026
-
نتنياهو يفضح المستور: المناطق التجريبية مسرحية اسرائيلية... والمنطقة الصفراء عنوان الصراع القادم!
-
-
28 July 2026
-
" ولعت" بين إعلامي لبناني شهير ونائب لبنانية!
-
-
-
28 July 2026
-
من الصفرا إلى المريجة وبئر حسن.. توقيف قاصرين!
-
-
-
28 July 2026
-
بالصور - لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع مجموعة من أهالي الشوف الساكنين خارج القضاء (بعدسة الزميل جورج الفغالي)
-
-
28 July 2026
-
حلقة خاصة: يحتفلون بتطويب البطريرك الحويك بالعلن، ويطعنونه بخناجرهم في السرّ..
-
-
28 July 2026
-
"لبنان القوي" يقدم سؤالين عن أزمة المازوت: ورقة الكهرباء تشرّع المولدات الخاصة وليس فيها من الخطة إلا الإسم!
-
-
-
28 July 2026
-
قوى الامن عممت صورة موقوف يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية
-
-
-
28 July 2026
-
شو الوضع؟ الوضع الجنوبي في انتظار جولة روما وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على وقع لقاء ترامب - نتنياهو
-
-
-
28 July 2026
-
اعتداء يهز مديغوريه!
-
-
-
28 July 2026