Tayyar Article
بحاجة الى فئة دم AB+ في مستشفى الرسول الاعظم للتبرع: 76489421
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25 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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20 :54
"أكسيوس": الجيش الأميركي لا يزال يعد خططا لاحتمال استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران لكن ترامب لم يصدر أوامر بالتحرك في هذا الاتجاه
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20 :35
فريد البستاني: تطويب البطريرك الحويّك حدث تاريخي للبنان تتمة
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20 :28
مساعد وزير الخارجية الإيراني: لن نسمح بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز وسنمارس حقنا في الدفاع المشروع
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19 :51
إيران: المتحدث باسم حرس الثورة: دمرنا 17 طائرة مسيرة للاستطلاع والعمليات من بينها 8 طائرات مسيرة جديدة غير مستخدمة
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19 :48
لا صحة لما يتم تداوله عن رشقة من لبنان وما شوهد هو قنابل دخانية وفسفورية استهدفت محيط كفرتبنيت
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19 :41
يديعوت أحرونوت: فلسطيني انتزع سلاح مستوطن وأطلق النار وانسحب من المكان قرب قرية سوسيا في مسافر يطا، جنوب الخلي
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Just in
-
20 :54
"أكسيوس": الجيش الأميركي لا يزال يعد خططا لاحتمال استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران لكن ترامب لم يصدر أوامر بالتحرك في هذا الاتجاه
-
20 :35
فريد البستاني: تطويب البطريرك الحويّك حدث تاريخي للبنان تتمة
-
20 :28
مساعد وزير الخارجية الإيراني: لن نسمح بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز وسنمارس حقنا في الدفاع المشروع
-
19 :51
إيران: المتحدث باسم حرس الثورة: دمرنا 17 طائرة مسيرة للاستطلاع والعمليات من بينها 8 طائرات مسيرة جديدة غير مستخدمة
-
19 :48
لا صحة لما يتم تداوله عن رشقة من لبنان وما شوهد هو قنابل دخانية وفسفورية استهدفت محيط كفرتبنيت
-
19 :41
يديعوت أحرونوت: فلسطيني انتزع سلاح مستوطن وأطلق النار وانسحب من المكان قرب قرية سوسيا في مسافر يطا، جنوب الخلي
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فريد البستاني: تطويب البطريرك الحويّك حدث تاريخي للبنان
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