Tayyar Article
مطلوب فئة دم أب+. مستشفى جبل لبنان . الإتصال: 78888790
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05 July 2026
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1 hr ago
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Just in
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21 :13
تفجير إسرائيلي كبير في بلدة كفرتبنيت
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20 :39
هيئة البث الاسرائيلية:
- من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن نهاية تموز
- نتنياهو سيسعى خلال لقائه ترامب للتأثير على الاتفاق بين أميركا وإيران
- الجيش ينتظر تأكيدا من لبنان وسنتكوم بشأن الجاهزية للمرحلة التجريبية
- الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية في جنوب لبنان وإسرائيل تنتظر جهوزية الجيش اللبناني لاستلام المنطقتين
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20 :31
القناة 13: نتنياهو يعقد حاليا مشاورات أمنية بشأن الانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان
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20 :23
من جميل السيد إلى جان عزيز.. تتمة
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20 :19
معلومات الجديد: ترامب سيلتقي الشرع على هامش قمة الناتو في تركيا
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20 :08
رئيس البرلمان الإيراني: مسألة جبهة المقاومة ولبنان تعتبر أحد خطوطنا الحمراء
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-
Just in
-
21 :13
تفجير إسرائيلي كبير في بلدة كفرتبنيت
-
20 :39
هيئة البث الاسرائيلية:
- من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن نهاية تموز
- نتنياهو سيسعى خلال لقائه ترامب للتأثير على الاتفاق بين أميركا وإيران
- الجيش ينتظر تأكيدا من لبنان وسنتكوم بشأن الجاهزية للمرحلة التجريبية
- الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية في جنوب لبنان وإسرائيل تنتظر جهوزية الجيش اللبناني لاستلام المنطقتين
-
20 :31
القناة 13: نتنياهو يعقد حاليا مشاورات أمنية بشأن الانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان
-
20 :23
من جميل السيد إلى جان عزيز.. تتمة
-
20 :19
معلومات الجديد: ترامب سيلتقي الشرع على هامش قمة الناتو في تركيا
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20 :08
رئيس البرلمان الإيراني: مسألة جبهة المقاومة ولبنان تعتبر أحد خطوطنا الحمراء
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