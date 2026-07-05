Tayyar Article
مطلوب لحالة طارئة دم فئة +O مستشفى الجعيتاوي تلفون 03241125
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05 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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19 :48
منظمة "العفو الدولية" تهاجم " إتفاق الإطار"! تتمة
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19 :34
فلسطين المحتلة: مراسل الميادين: شهيدان في عدوان طيران الاحتلال على مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة
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19 :12
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: غارات النبطية الفوقا استهدفت عناصر بحزب الله خارج الخط الأصفر شكلوا تهديدا
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19 :11
وفد حزب الله لقاليباف: الحرب في لبنان توقفت بتدخل إيران وإلزام أميركا وإسرائيل بتنفيذ شروط مذكرة التفاهم
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19 :05
نتنياهو: قواتنا ستبقى في لبنان وإيران لن تحصل على سلاح نووي طالما بقيت رئيسا للوزراء
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19 :05
قاليباف لوفد حزب الله:
- العدو أدرك أن إرساء السلام في المنطقة ولبنان والشرق الأوسط غير ممكن إلا عبر مسار إيران- لدينا تأكيد خاص على وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة هذا البلد
- قبل توقيع التفاهم كان تأكيدنا الأساسي ينصب على إدراج مبدأ وقف الحرب ضد حلفاء إيران في جبهة المقاومة
- نضال حزب الله في الحرب الأخيرة أثبت للعالم الترابط الوثيق بين فصائل المقاومة وإيران
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Just in
-
19 :48
منظمة "العفو الدولية" تهاجم " إتفاق الإطار"! تتمة
-
19 :34
فلسطين المحتلة: مراسل الميادين: شهيدان في عدوان طيران الاحتلال على مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة
-
19 :12
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: غارات النبطية الفوقا استهدفت عناصر بحزب الله خارج الخط الأصفر شكلوا تهديدا
-
19 :11
وفد حزب الله لقاليباف: الحرب في لبنان توقفت بتدخل إيران وإلزام أميركا وإسرائيل بتنفيذ شروط مذكرة التفاهم
-
19 :05
نتنياهو: قواتنا ستبقى في لبنان وإيران لن تحصل على سلاح نووي طالما بقيت رئيسا للوزراء
-
19 :05
قاليباف لوفد حزب الله:
- العدو أدرك أن إرساء السلام في المنطقة ولبنان والشرق الأوسط غير ممكن إلا عبر مسار إيران- لدينا تأكيد خاص على وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة هذا البلد
- قبل توقيع التفاهم كان تأكيدنا الأساسي ينصب على إدراج مبدأ وقف الحرب ضد حلفاء إيران في جبهة المقاومة
- نضال حزب الله في الحرب الأخيرة أثبت للعالم الترابط الوثيق بين فصائل المقاومة وإيران
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منظمة "العفو الدولية" تهاجم " إتفاق الإطار"!
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