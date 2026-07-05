Tayyar Article
مطلوب بشكل عاجل بلاكات دم من فئة A+ لشاب مريض في مستشفى رياق على الراغبين بالتبرع التواصل على الرقم: 71213100
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05 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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18 :22
مطلوب لحالة طارئة دم فئة +O مستشفى الجعيتاوي تلفون 03241125
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18 :10
نتنياهو لفوكس نيوز:
- لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا سواء باتفاق أو بدونه مادمت رئيسًا للوزراء
- لا أعتقد أن هناك صدعاً في العلاقة مع ترمب
- الرئيس ترمب قائد أمريكا ويفعل ما يصب في مصلحتها وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها
-
18 :09
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أبلغ السكان أنهم سيسمعون انفجارات جراء هجمات جنوبي لبنان
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18 :00
تفجير إسرائيلي في بلدة الطيري وأخر كبير في بنت جبيل
-
17 :58
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان
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17 :49
الوكالة الوطنية للاعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة المنصوري في قضاء صور
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-
Just in
-
18 :22
مطلوب لحالة طارئة دم فئة +O مستشفى الجعيتاوي تلفون 03241125
-
18 :10
نتنياهو لفوكس نيوز:
- لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا سواء باتفاق أو بدونه مادمت رئيسًا للوزراء
- لا أعتقد أن هناك صدعاً في العلاقة مع ترمب
- الرئيس ترمب قائد أمريكا ويفعل ما يصب في مصلحتها وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها
-
18 :09
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أبلغ السكان أنهم سيسمعون انفجارات جراء هجمات جنوبي لبنان
-
18 :00
تفجير إسرائيلي في بلدة الطيري وأخر كبير في بنت جبيل
-
17 :58
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان
-
17 :49
الوكالة الوطنية للاعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة المنصوري في قضاء صور
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