أفاد تقرير حديث أن الحليب قليل الدسم غير المُنكّه يُعدّ الخيار الأفضل من بين منتجات الألبان للأشخاص الذين يسعون إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم.



وأوضح التقرير أن المفهوم الشائع حول تأثير الألبان على الكوليسترول تغيّر، إذ تبيّن أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الكوليسترول الغذائي بحد ذاته، بل في الدهون المشبعة التي قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار. لذلك، يُعتبر الحليب قليل الدسم خيارًا مناسبًا لاحتوائه على نسبة منخفضة من هذه الدهون، إلى جانب خلوّه من السكريات المضافة.



ويتميّز هذا النوع من الحليب بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي الكوب الواحد على نحو 8 غرامات من البروتين، إضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامينات B، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وهي عناصر تدعم صحة القلب ووظائف الجسم الحيوية.



وأشار الخبراء إلى أن إدخال الحليب قليل الدسم ضمن نظام غذائي متوازن، خصوصًا مع الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والفواكه، قد يساهم في تحسين صحة القلب والمساعدة في ضبط مستويات الكوليسترول، لكنه ليس حلاً منفردًا، بل جزء من نمط حياة صحي يشمل تقليل الدهون المشبعة والسكريات وزيادة النشاط البدني.



كما شدّد التقرير على أهمية استشارة اختصاصي تغذية لوضع خطة غذائية مناسبة لكل حالة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.