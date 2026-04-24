ما هو أفضل منتج ألبان لخفض الكوليسترول وحماية القلب؟ خبراء يكشفون!
24 April 2026
30 secs ago
source: tayyar.org
أفاد تقرير حديث أن الحليب قليل الدسم غير المُنكّه يُعدّ الخيار الأفضل من بين منتجات الألبان للأشخاص الذين يسعون إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم.
وأوضح التقرير أن المفهوم الشائع حول تأثير الألبان على الكوليسترول تغيّر، إذ تبيّن أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الكوليسترول الغذائي بحد ذاته، بل في الدهون المشبعة التي قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار. لذلك، يُعتبر الحليب قليل الدسم خيارًا مناسبًا لاحتوائه على نسبة منخفضة من هذه الدهون، إلى جانب خلوّه من السكريات المضافة.
ويتميّز هذا النوع من الحليب بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي الكوب الواحد على نحو 8 غرامات من البروتين، إضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامينات B، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وهي عناصر تدعم صحة القلب ووظائف الجسم الحيوية.
وأشار الخبراء إلى أن إدخال الحليب قليل الدسم ضمن نظام غذائي متوازن، خصوصًا مع الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والفواكه، قد يساهم في تحسين صحة القلب والمساعدة في ضبط مستويات الكوليسترول، لكنه ليس حلاً منفردًا، بل جزء من نمط حياة صحي يشمل تقليل الدهون المشبعة والسكريات وزيادة النشاط البدني.
كما شدّد التقرير على أهمية استشارة اختصاصي تغذية لوضع خطة غذائية مناسبة لكل حالة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.
23 :45
اعلام العدو عن مسؤولين: نسيق وثيق بين "إسرائيل" والولايات المتحدة في الخيارات وابرزها إجراءات حال فشل المفاوضات تتمة
23 :36
عراقجي: : أتطلع إلى لقاءات وتفاعلات بناءة في إسلام آباد لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة
23 :35
المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: مضيق هرمز يمثل أداة للتحكم في أعداء إيران وتلبية مطالبها
23 :34
أوساط العدو: حزب الله أعاد ميزان الرعب مقابل "إسرائيل" تتمة
23 :25
مشاهد من لبنان تقوده إلى السجن… حكم قاسٍ في ألمانيا بحق مؤيد لحزب الله
تتمة
23 :04
طيران"الجزيرة" : استئناف تشغيل 38 رحلة من مطار الكويت الدولي خلال الأسبوع المقبل
23 :45
اعلام العدو عن مسؤولين: نسيق وثيق بين "إسرائيل" والولايات المتحدة في الخيارات وابرزها إجراءات حال فشل المفاوضات تتمة
-
23 :36
عراقجي: : أتطلع إلى لقاءات وتفاعلات بناءة في إسلام آباد لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة
-
23 :35
المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: مضيق هرمز يمثل أداة للتحكم في أعداء إيران وتلبية مطالبها
-
23 :34
أوساط العدو: حزب الله أعاد ميزان الرعب مقابل "إسرائيل" تتمة
-
23 :25
مشاهد من لبنان تقوده إلى السجن… حكم قاسٍ في ألمانيا بحق مؤيد لحزب الله
تتمة
-
23 :04
طيران"الجزيرة" : استئناف تشغيل 38 رحلة من مطار الكويت الدولي خلال الأسبوع المقبل
اعلام العدو عن مسؤولين: نسيق وثيق بين "إسرائيل" والولايات المتحدة في الخيارات وابرزها إجراءات حال فشل المفاوضات
