



رغم أن تواريخ انتهاء الصلاحية على المنتجات الغذائية لا تعني دائمًا أن الطعام أصبح غير آمن، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من فئات محددة قد تشكّل خطرًا صحيًا حقيقيًا إذا تم استهلاكها بعد هذه التواريخ.



وبحسب تقرير حديث، فإن بعض الأطعمة لا يُنصح بتناولها إطلاقًا بعد انتهاء صلاحيتها، نظرًا لاحتمال نمو بكتيريا ضارة قد لا يمكن اكتشافها عبر الطعم أو الرائحة.



ومن أبرز هذه الأطعمة اللحوم الطازجة والدواجن، الأسماك والمأكولات البحرية، اللحوم الجاهزة (المعلّبة أو المقطّعة)، الأجبان الطرية، البيض وحليب الأطفال.



وتُعد هذه المنتجات بيئة مناسبة لنمو بكتيريا مثل السالمونيلا والليستيريا، والتي قد تسبب حالات تسمم غذائي خطيرة.



في المقابل، يشير الخبراء إلى أن كثيرًا من تواريخ "الأفضل قبل" أو "يباع قبل" ترتبط بجودة المنتج وليس بسلامته، ما يعني أن بعض الأطعمة قد تبقى صالحة للأكل بعد هذه التواريخ إذا تم تخزينها بشكل صحيح.



ينصح المختصون بالاعتماد على الحواس، مثل تغيّر اللون، ظهور العفن، روائح غير طبيعية وقوام غير مألوف.



لكنهم يؤكدون أن هذه الطريقة لا تكفي مع الأطعمة الحساسة، التي قد تحتوي على بكتيريا خطيرة دون أي علامات واضحة.



ليست كل الأطعمة خطيرة بعد انتهاء صلاحيتها، لكن بعض الأنواع تتطلب حذرًا شديدًا، إذ إن استهلاكها قد يعرّض الصحة لمخاطر لا يمكن تجاهلها.