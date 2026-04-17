أطعمة يجب عدم تناولها بعد انتهاء صلاحيتها… وخبراء يحذّرون
-
17 April 2026
-
58 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
رغم أن تواريخ انتهاء الصلاحية على المنتجات الغذائية لا تعني دائمًا أن الطعام أصبح غير آمن، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من فئات محددة قد تشكّل خطرًا صحيًا حقيقيًا إذا تم استهلاكها بعد هذه التواريخ.
وبحسب تقرير حديث، فإن بعض الأطعمة لا يُنصح بتناولها إطلاقًا بعد انتهاء صلاحيتها، نظرًا لاحتمال نمو بكتيريا ضارة قد لا يمكن اكتشافها عبر الطعم أو الرائحة.
ومن أبرز هذه الأطعمة اللحوم الطازجة والدواجن، الأسماك والمأكولات البحرية، اللحوم الجاهزة (المعلّبة أو المقطّعة)، الأجبان الطرية، البيض وحليب الأطفال.
وتُعد هذه المنتجات بيئة مناسبة لنمو بكتيريا مثل السالمونيلا والليستيريا، والتي قد تسبب حالات تسمم غذائي خطيرة.
في المقابل، يشير الخبراء إلى أن كثيرًا من تواريخ "الأفضل قبل" أو "يباع قبل" ترتبط بجودة المنتج وليس بسلامته، ما يعني أن بعض الأطعمة قد تبقى صالحة للأكل بعد هذه التواريخ إذا تم تخزينها بشكل صحيح.
ينصح المختصون بالاعتماد على الحواس، مثل تغيّر اللون، ظهور العفن، روائح غير طبيعية وقوام غير مألوف.
لكنهم يؤكدون أن هذه الطريقة لا تكفي مع الأطعمة الحساسة، التي قد تحتوي على بكتيريا خطيرة دون أي علامات واضحة.
ليست كل الأطعمة خطيرة بعد انتهاء صلاحيتها، لكن بعض الأنواع تتطلب حذرًا شديدًا، إذ إن استهلاكها قد يعرّض الصحة لمخاطر لا يمكن تجاهلها.
-
Just in
-
22 :12
مرقص: خطاب عون جريء وحكيم تتمة
-
22 :08
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيًا مع نظيره الأميركي تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان
-
22 :01
متحدث باسم الخارجية الإيرانية للتلفزيون الرسمي: نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى أميركا ليس خيارا مطروحا لإيران
-
21 :53
عملية تفخيخ وتفجير كبيرة للمنازل في بلدتي كفركلا والخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان
-
21 :41
وزير الخارجية الأردني: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة حيال الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا والضفة الغربية
-
21 :38
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ"CBS": إخراج اليورانيوم المخصب من إيران لن يحتاج لنشر قوات على الأرض
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
22 :12
مرقص: خطاب عون جريء وحكيم تتمة
-
22 :08
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيًا مع نظيره الأميركي تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان
-
22 :01
متحدث باسم الخارجية الإيرانية للتلفزيون الرسمي: نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى أميركا ليس خيارا مطروحا لإيران
-
21 :53
عملية تفخيخ وتفجير كبيرة للمنازل في بلدتي كفركلا والخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان
-
21 :41
وزير الخارجية الأردني: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة حيال الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا والضفة الغربية
-
21 :38
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ"CBS": إخراج اليورانيوم المخصب من إيران لن يحتاج لنشر قوات على الأرض
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مرقص: خطاب عون جريء وحكيم
