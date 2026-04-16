«كما تقضي على العشب»... ترمب يرى المشروبات الغازية الدايت علاجاً للسرطان
-
16 April 2026
-
20 secs ago
-
-
source: الشرق الأوسط
-
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استهلاكه للمشروبات الغازية الدايت، مُشيراً إلى أنها قد تُساعد في الوقاية من السرطان، وذلك وفقاً لتصريحات أدلى بها الدكتور محمد أوز، مدير مراكز الخدمات الطبية والخدمات الإسعافية (ميديكير وميديكيد).
وقال أوز، في بودكاست «Triggered with Don Jr»، وهو بودكاست يُقدمه دونالد ترمب الابن، الابن الأكبر للرئيس الأميركي: «يُجادل والدك بأن المشروبات الغازية الدايت مُفيدة له لأنها تقتل العشب - إذا سُكبت عليه - وبالتالي، فلا بد أنها تقتل الخلايا السرطانية داخل الجسم».
ثم وصف أوز موقفاً حدث مؤخراً مع ترمب على متن طائرة الرئاسة الأميركية «إير فورس ون»، حيث قال: «كما تعلمون، كنا على متن طائرة الرئاسة الأميركية قبل أيام، ودخلتُ عليه لأنه أراد التحدث عن أمرٍ ما، وكان هناك مشروب غازي بنكهة البرتقال على مكتبه. فقلتُ: (هل تمزح؟) فبدأ يبتسم ابتسامة خجولة. وقال: (أتعلم، هذا المشروب مفيد لي - إنه يقتل الخلايا السرطانية)».
كما تذكر أوز، جراح القلب والصدر، الذي عُرف ببرنامجه التلفزيوني الشهير «الدكتور أوز»، أن ترمب مازحه قائلاً إن المشروب مصنوع من عصير البرتقال المركز، ولا يمكن أن يكون غير صحي لأنه «معصور طازجاً».
وردّ دونالد ترمب الابن بقوله إن عادات والده قد تكون صحيحة، حيث قال: «لكن ربما يكون مُحقاً في شيء ما، لأنني أعرف الكثير من الرجال الذين يقتربون من الثمانين، لكن قليلين منهم يملكون مستوى طاقته وذاكرته وقدرته على التحمل».
من جهتها، عندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن هذه الادعاءات في مؤتمرٍ صحافي، أمس (الأربعاء)، قالت إن «الرئيس كان يمزح» وإنها «سمعته يروي هذه النكتة من قبل».
ومعظم المشروبات الغازية الدايت مُحلاة بالأسبارتام، وهو مُحلٍّ صناعي منخفض السعرات الحرارية، أحلى من السكر بنحو 200 مرة. وصنّفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) الأسبارتام ضمن فئة «المواد التي يُحتمل أن تُسبب السرطان للإنسان».
ويستند هذا التصنيف إلى أدلة محدودة تُشير إلى وجود صلة محتملة بالسرطان، خاصة سرطان الكبد، لدى البشر، بالإضافة إلى نتائج محدودة من الدراسات على الحيوانات.
وسارع أطباء وخبراء إلى دحض ادعاءات ترمب، مؤكدين أنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن المشروبات الغازية، سواء العادية أو الدايت، يمكن أن تمنع أو تعالج السرطان.
وقال زاكاري روبين، طبيب الأطفال المتخصص في علم المناعة والمقيم في شيكاغو: «إذا كانت (فانتا) تقتل العشب وبالتالي تقتل السرطان، فبنفس المنطق يمكن اعتبار المُبيّض غذاءً خارقاً، وهو أمرٌ لا يُعقل».
ثم أشار إلى تصريحات ترمب خلال جائحة «كوفيد-19»، عندما اقترح الرئيس الأميركي أساليب علاج بديلة مثل حقن المطهرات وتوجيه «ضوء قوي» داخل الجسم.
من جهته، رد الطبيب أويس دوراني، طبيب طوارئ مقيم في تكساس عمل سابقاً في إدارة أوباما، على الأمر قائلاً: «تذكير ودي من طبيب: المشروبات الغازية لا تقتل الخلايا السرطانية».
-
Just in
-
14 :24
غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال في قضاء صور جنوبي لبنان
-
14 :23
رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار في لبنان لا يقل أهمّية عن وقف إطلاق النار في إيران
-
14 :22
صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول باكستاني: واشنطن وطهران واصلتا تبادل الرسائل وباكستان تدرس إمكانية تمديد وقف إطلاق النار
-
14 :00
بعبدا تبلّغت: اتصال نتنياهو سيتم بعد الظهر بوساطة أميركية (المدن) تتمة
-
13 :57
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي واعتراض بعضها
-
13 :55
احذروا الوقوع في الفخ: صفحة مشبوهة على "فيسبوك" تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
أسباب رئيسية للسرطان يمكن التأثير عليها
-
السكر والسعرات.. أيهما أكثر أهمية لسكر الدم؟
-
لماذا تحتاج الحامل إلى اليود وما الحد الآمن؟
-
نقص الأكسجين لدى الخدج يرتبط بمشكلات دائمة في الذاكرة
-
اكتشاف علامة مبكرة خفية للإصابة بالسرطان
-
طريقة مبتكرة للحد من الكوابيس المتكررة عند الأطفال
-
صيحة مكياج رائجة تتسبب في إصابة امرأة بمرض نادر
-
تقنية "نانو ديسك" تكشف نقاط ضعف خفية في الفيروسات
-
خبير: سلالات كورونا الحديثة أقل خطورة على الرئتين وأكثر عدوى
-
4 مشروبات دافئة تُرطّب الجسم بفاعلية تُقارب الماء
-
توقيت الوجبات قد يكون المفتاح السحري للحفاظ على الوزن
-
ما علاقة السكر بالقلق والتوتر؟
-
نصائح لاستعادة الطاقة لتمارس الرياضة
-
احسب خطواتك بعد 55 عاماً.. لتحسين صحة القلب والدماغ
-
الحالة الاجتماعية قد تنذر بالسرطان!
-
لماذا يستجيب البعض لحقن التخسيس أكثر من غيرهم؟
-
معلومة مغلوطة حول غسل الشعر
-
دراسة تحد الكمية المناسبة من القهوة لتخفيف التوتر
-
لماذا يُعتبر تناول السردين «طريقة طبيعية» للعناية بالبشرة؟
-
أسماك تتفوق في محتواها من فيتامين D.. على رأسها السلمون
-
-
Just in
-
14 :24
غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال في قضاء صور جنوبي لبنان
-
14 :23
رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار في لبنان لا يقل أهمّية عن وقف إطلاق النار في إيران
-
14 :22
صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول باكستاني: واشنطن وطهران واصلتا تبادل الرسائل وباكستان تدرس إمكانية تمديد وقف إطلاق النار
-
14 :00
بعبدا تبلّغت: اتصال نتنياهو سيتم بعد الظهر بوساطة أميركية (المدن) تتمة
-
13 :57
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي واعتراض بعضها
-
13 :55
احذروا الوقوع في الفخ: صفحة مشبوهة على "فيسبوك" تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
حزب تونسي يدعو لتجميد عمل البرلمان بعد “حياده” عن مسار الرئيس
-
-
16 April 2026
-
المدربون الثلاثة في مواجهة شرسة... ومنعطفات ترسم ملامح الفرق في برنامج The Voice Kids
-
-
16 April 2026
-
حيلة مخفية في "يوتيوب" توقف إدمان المقاطع القصيرة
-
-
16 April 2026
-
بعبدا تبلّغت: اتصال نتنياهو سيتم بعد الظهر بوساطة أميركية
-
-
-
16 April 2026
-
سبب الحرب.. أمريكا مُصدر صاف تقريبا للنفط لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
-
-
16 April 2026
-
احذروا الوقوع في الفخ: صفحة مشبوهة على "فيسبوك"
-
-
-
16 April 2026
-
14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور
-
-
-
16 April 2026
-
السفارة الأميركية: السفير ميشال عيسى اجتمع بترامب وروبيو... وهذا ما جرى تأكيده
-
-
-
16 April 2026
-
ميسي أمام القضاء بسبب 7 ملايين دولار
-
-
16 April 2026
-
بالصورة - مذكرة لوزيرة التربية تثير الجدل: ممنوع على الموظفين والأساتذة نشر آرائهم السياسية!
-
-
-
16 April 2026