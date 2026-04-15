توقيت الوجبات قد يكون المفتاح السحري للحفاظ على الوزن
15 April 2026
source: العربية
تشير دراسة حديثة إلى أن الحفاظ على وزن صحي لا يعتمد فقط على نوعية الطعام، بل أيضًا على توقيت تناوله، في اتجاه علمي متزايد يربط بين التغذية والساعة البيولوجية للجسم.
وفي هذا السياق، يشير تقرير صادر عن معهد برشلونة للصحة العالمية إلى أن تناول وجبة الإفطار مبكرًا، مع إطالة فترة الصيام الليلي، يرتبطان بانخفاض مؤشر كتلة الجسم على المدى الطويل.
وتوضح البيانات أن الدراسة شملت أكثر من 7 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عامًا، مع متابعة لاحقة لآلاف المشاركين بعد خمس سنوات، ما سمح برصد أنماط الوزن وعلاقتها بتوقيت الأكل.
انسجام مع الساعة البيولوجية
وتشير الدراسة إلى أن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يتماشى بشكل أفضل مع إيقاع الجسم الداخلي، ما قد يحسن حرق السعرات وتنظيم الشهية، مقارنة بتأخير الوجبات إلى ساعات متأخرة.
كما أظهرت النتائج أن إطالة فترة الصيام خلال الليل، خاصة عند الجمع بين عشاء مبكر وإفطار مبكر، قد يساعد في الحفاظ على وزن أقل بمرور الوقت.
وفي المقابل، لم يظهر نمط الصيام الذي يعتمد على تخطي وجبة الإفطار نفس الفائدة، بل ارتبط في بعض الحالات بعادات أقل صحية، مثل التدخين وقلة النشاط البدني.
ويوضح الباحثون أن هذه النتائج تندرج ضمن مجال “التغذية الزمنية”، الذي يركز على توقيت الأكل إلى جانب مكوناته، باعتباره عاملًا مؤثرًا في الصحة العامة.
وفي النهاية، توضح هذه النتائج أن تعديل توقيت الأكل قد يكون خطوة بسيطة لكنها فعالة لدعم التحكم في الوزن، ضمن نمط حياة متوازن.
Just in
23 :44
واشنطن بوست عن مسؤولين عسكريين: سفن حربية أميركية اعترضت 6 سفن تجارية غادرت ميناء إيرانيا وأجبرتها على العودة مع بدء الحصار البحري
23 :39
سحب شهيدين اثنين وجريح نتيجة الغارة على العباسية وغارات على كفررمان وباريش وعيتيت ومفرق معركة ووادي جيلو
23 :23
مراسل الميادين:
- ما زال "جيش" الاحتلال يعمد الى إدخال آليات مسيّرة لاستكشاف قدرات وتحضيرات المقاومين
- "الجيش" الإسرائيلي عمد الى تقنين حركته وخفض عدد افراده وآلياته لتفادي الخسائر
- حتى اللحظة لم يتمكن "الجيش" الاسرائيلي من الوصول لأي نقطة من معالم مدينة بنت جبيل
23 :18
وزير الخارجية الأميركي عن المفاوضات بين لبنان واسرائيل:
- الهدف وضع أسس اتفاق مستدام في المرحلة المقبلة
- نعتقد أن الجهود الحالية تستحق العناء
- هذا ليس مجرد يوم واحد والعملية ستستغرق وقتاً
23 :16
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لفيدان دعم إيران للمقاومة المشروعة للشعب اللبناني في مواجهة المعتدين المحتلين
23 :13
بلومبرغ نيوز: صندوق النقد الدولي ولبنان يجريان محادثات بشأن تمويل سريع يصل إلى مليار دولار
