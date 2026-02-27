كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟
27 February 2026
source: tayyar.org
تؤثر قلة النوم بشكل مباشر على صحة الإنسان الجسدية والنفسية، إذ يحتاج الجسم إلى ساعات كافية من الراحة لإعادة ترميم الخلايا وتنظيم الوظائف الحيوية. فعند الحرمان من النوم، يضعف جهاز المناعة ويزداد خطر الإصابة بالأمراض، كما يرتفع مستوى هرمونات التوتر، ما قد يؤدي إلى مشكلات في القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.
أما على الصعيد العقلي، فتنعكس قلة النوم على التركيز والذاكرة وسرعة اتخاذ القرار، وقد تتسبب في تقلبات مزاجية حادة، مثل العصبية والقلق، وحتى الاكتئاب عند استمرارها لفترات طويلة. لذلك يُعد النوم المنتظم، بمعدل 7 إلى 9 ساعات يوميًا للبالغين، عنصرًا أساسيًا للحفاظ على التوازن الجسدي والنفسي وجودة الحياة بشكل عام.
