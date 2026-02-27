يُعتبر سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان انتشارًا، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة به بشكل كبير.





تشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض الأطعمة الغنية بالألياف والمغذيات قد تحمي الأمعاء وتدعم صحة الجهاز الهضمي. وفقًا لموقع Very Well Health، إليك أربعة أنواع من الأطعمة قد تساهم في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم:



الحبوب الكاملة

تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في الحفاظ على توازن بكتيريا الأمعاء وتقليل الالتهابات. من الخيارات المفيدة: الشوفان، الأرز البني، الكينوا، البرغل، وخبز القمح الكامل.



الفواكه والخضراوات

غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتخفف الالتهابات. يُنصح بالتركيز على الخضراوات الورقية، البروكلي، الملفوف، الطماطم، إضافة إلى التوت والثوم والبصل لدورها المحتمل في الوقاية من السرطان.



منتجات الألبان

قد يساهم الكالسيوم و"فيتامين د" في دعم صحة الأمعاء وخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. يُفضل اختيار الحليب، الزبادي، والجبن قليلة الدسم مع تجنب الإفراط في الاستهلاك.



الأسماك

تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتعزز صحة الجهاز الهضمي. أظهرت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية التي تدمج الأسماك مع الخضراوات والحبوب الكاملة ترتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة.



على النقيض، يمكن أن تزيد اللحوم الحمراء والمصنّعة، الأطعمة فائقة المعالجة، المشروبات الغازية، والكحول من خطر الإصابة، خصوصًا عند تناولها بكميات كبيرة.



بالإضافة إلى التغذية، يوصي الخبراء بالإقلاع عن التدخين، الحفاظ على وزن صحي، ممارسة النشاط البدني بانتظام، وإجراء الفحوصات الدورية بدءًا من سن 45 عامًا، لما لها من أهمية في الكشف المبكر وتحسين فرص العلاج.