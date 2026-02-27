احمِ أمعاءك.. 4 أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون!
27 February 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
يُعتبر سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان انتشارًا، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة به بشكل كبير.
تشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض الأطعمة الغنية بالألياف والمغذيات قد تحمي الأمعاء وتدعم صحة الجهاز الهضمي. وفقًا لموقع Very Well Health، إليك أربعة أنواع من الأطعمة قد تساهم في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم:
الحبوب الكاملة
تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في الحفاظ على توازن بكتيريا الأمعاء وتقليل الالتهابات. من الخيارات المفيدة: الشوفان، الأرز البني، الكينوا، البرغل، وخبز القمح الكامل.
الفواكه والخضراوات
غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتخفف الالتهابات. يُنصح بالتركيز على الخضراوات الورقية، البروكلي، الملفوف، الطماطم، إضافة إلى التوت والثوم والبصل لدورها المحتمل في الوقاية من السرطان.
منتجات الألبان
قد يساهم الكالسيوم و"فيتامين د" في دعم صحة الأمعاء وخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. يُفضل اختيار الحليب، الزبادي، والجبن قليلة الدسم مع تجنب الإفراط في الاستهلاك.
الأسماك
تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتعزز صحة الجهاز الهضمي. أظهرت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية التي تدمج الأسماك مع الخضراوات والحبوب الكاملة ترتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة.
على النقيض، يمكن أن تزيد اللحوم الحمراء والمصنّعة، الأطعمة فائقة المعالجة، المشروبات الغازية، والكحول من خطر الإصابة، خصوصًا عند تناولها بكميات كبيرة.
بالإضافة إلى التغذية، يوصي الخبراء بالإقلاع عن التدخين، الحفاظ على وزن صحي، ممارسة النشاط البدني بانتظام، وإجراء الفحوصات الدورية بدءًا من سن 45 عامًا، لما لها من أهمية في الكشف المبكر وتحسين فرص العلاج.
Just in
18 :59
وزارة الخارجية البريطانية: نقل عدد من أفراد الطاقم الدبلوماسي في "إسرائيل" إلى خارج تل أبيب
18 :54
نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" الشيخ علي الخطيب:
- لرئيس الجمهورية: نحن مع استراتيجية للأمن الوطني ولسنا من هواة حمل السلاح والتضحية بأبنائنا وإذا اضطُررنا لحمل السلاح بغياب الدولة إنما للدفاع عن أنفسنا ودفعنا أثماناً باهظة ودُمِّرت مدننا وندعو لحوار صادق
- نحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حدودها وتصون سيادتها واستقلالها وتستغل كل عناصر القوة التي تمتلكها
18 :54
شو الوضع؟ حبس أنفاس وبث أجواء سلبية عن مفاوضات جنيف... ولبنان يتابع التحضيرات لمؤتمر باريس تتمة
18 :50
بالفيديو: "داهية" من لبنان.. ما قصته؟! تتمة
18 :36
خاص - جلسة نيابية في آذار.. الانتخابات بين تسوية التأجيل والتعديل تتمة
18 :33
وزارة الخارجية الأميركية:
-روبيو سيناقش مع الإسرائيليين مجموعة من الأولويات الإقليمية بينها إيران ولبنان
-الخارجية الأميركية تنفي سحب الموظفين العاملين في السفارة الأميركية في بغداد
