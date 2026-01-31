living cost indicators
نجاة من السرطان تصل 70% في أميركا.. تقدم طبي يغيّر حياة الملايين

31
JANUARY
2026
سجّلت معدلات النجاة من مرض السرطان في الولايات المتحدة قفزة تاريخية، بعدما وصلت نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أو أكثر إلى 70% بين المرضى الذين شُخّصت إصابتهم خلال الفترة من 2015 إلى 2021، وفق تقرير حديث صادر عن الجمعية الأميركية للسرطان (ACS).

وبحسب تقرير Cancer Statistics 2026، فإن هذا الإنجاز يعكس عقودًا من التقدم في الأبحاث الطبية، وتحسين وسائل الكشف المبكر، وتطوير العلاجات، إضافة إلى تراجع معدلات التدخين، وهو ما ساهم في تجنب نحو 4.8 مليون وفاة بالسرطان في الولايات المتحدة بين عامي 1991 و2023.

وأوضحت الباحثة ريبيكا سيغل، اختصاصية وبائيات السرطان والمؤلفة الرئيسية للتقرير، أن "سبعة من كل عشرة مرضى اليوم ينجون من السرطان لمدة خمس سنوات أو أكثر، مقارنة بنحو النصف فقط في منتصف سبعينيات القرن الماضي"، واصفة هذا التطور بأنه "انتصار علمي لافت".

وسجّلت أكبر مكاسب النجاة في حالات السرطان المتقدمة أو المنتشرة إلى أعضاء أخرى من الجسم، حيث تضاعفت معدلات البقاء على قيد الحياة تقريبًا من 17% في منتصف التسعينيات إلى 35% خلال الفترة 2015–2021، وفق التقرير المنشور في مجلة CA: A Cancer Journal for Clinicians.

ورغم التحسن العام، أظهرت البيانات تفاوتًا كبيرًا في معدلات النجاة بحسب نوع السرطان. فقد بلغت أعلى نسب البقاء على قيد الحياة في سرطانات الغدة الدرقية والبروستاتا (98%)، والخصية (95%)، وسرطان الجلد الميلانيني (95%).

وفي المقابل، ظلت المعدلات منخفضة في سرطانات الرئة (28%)، والكبد (22%)، والمريء (22%)، والبنكرياس (13%)، الذي لا يزال من أكثر أنواع السرطان فتكًا.

فجوات جغرافية وعرقية مقلقة

وأشار التقرير إلى استمرار الفوارق الصحية المرتبطة بالعِرق والوضع الاجتماعي والاقتصادي. فقد سجّل السكان الأصليون من الأميركيين أعلى معدلات وفيات بالسرطان، مع معدلات وفاة من سرطانات الكلى والكبد والمعدة وعنق الرحم تعادل نحو ضعف المعدلات لدى البيض.

كما برزت فروقات جغرافية واضحة، إذ تراوحت معدلات الوفيات بين 122 و128 وفاة لكل 100 ألف شخص في ولايات مثل يوتا وهاواي ونيويورك، مقابل 178 إلى 180 وفاة لكل 100 ألف في ولايات مثل فرجينيا الغربية وميسيسيبي وكنتاكي، وهو ما يعكس تأثير السياسات الصحية المحلية وتفاوت الوصول إلى التأمين الصحي.

وسجّل التقرير انخفاضًا لافتًا في وفيات السرطان بين الأطفال والمراهقين، حيث تراجعت وفيات الأطفال بأكثر من الثلثين منذ عام 1970، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن الكبير في علاج سرطان الدم (اللوكيميا).

وفي المقابل، حذّر الباحثون من احتمال ارتفاع تشخيصات السرطان المتقدمة في السنوات المقبلة، نتيجة تأخر الفحوصات خلال جائحة "كوفيد-19"، لا سيما في سرطان القولون والمستقيم، رغم مؤشرات على تعافٍ تدريجي في معدلات الفحص.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، حذّرت الجمعية الأميركية للسرطان من أن هذا التقدم قد يكون مهددًا، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة ببعض السرطانات الشائعة مثل سرطان الثدي والبروستاتا والبنكرياس، إضافة إلى مخاوف تتعلق بتمويل الأبحاث وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية.

وقال شين جاكوبسون، الرئيس التنفيذي للجمعية: "لا يمكننا التوقف الآن. أي تراجع في دعم الأبحاث أو في التغطية الصحية قد يعكس هذا التقدم ويؤخر اختراقات مستقبلية نحن في أمسّ الحاجة إليها".
