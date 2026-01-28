تداعيات "حليب الرضع المسموم" تتواصل.. شركة فرنسية تسحب دفعات جديدة

A + A -

أظهر الموقع الرسمي لسحب المنتجات في فرنسا أن شركة "لا مارك أون موا" الفرنسية، سحبت ثلاث دفعات من حليب الرضع في إطار إجراء احترازي بسبب احتمال وجود مادة سيريوليد السامة.وذكر تنبيه منشور على الموقع أن عملية سحب تلك المنتجات جاءت بعد توصيات جديدة من السلطات بشأن احتمال وجود مادة السيريوليد.وسحبت عدة شركات، منها نستله ودانون ولاكتاليس، حليب رضع أيضا في إطار إجراءات احترازية في الأسابيع القليلة الماضية.ويواجه قطاع صناعة حليب الرضع أزمة منذ أسابيع بعد سحب شركات عدة منتجات قد تكون ملوثة بمادة السيريوليد السامة التي يمكن أن تسبب الإسهال والتقيؤ.وقالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست، الجمعة، إن الحليب الذي يشتبه بأنه ملوّث قد "سُحب" من الأسواق.وسحبت شركة نستله خصوصا دفعات من حليب الرضع في دول أوروبية في السادس من يناير.ويسعى محقّقون فرنسيون لكشف ملابسات وفاة رضيعين يعتقد أنهما تناولا حليبا تم تحضيره من تركيبة تنتجها "نستله".وفي الولايات المتحدة الأميركية قال مسؤولون في مجال الصحة، الجمعة الماضية، إن الحليب المجفف كامل الدسم المستخدم في صناعة حليب الأطفال الذي تنتجه شركة "باي هارت"، يمكن أن يكون مصدرا للتلوث أدى إلى تفشي التسمم الغذائي الذي تعرض له العشرات من الأطفال.وقال المسؤولون إن الاختبارات التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية وجدت نوعا من البكتيريا الذي يمكن أن يسبب المرض في عينتين مرتبطتين بحليب الأطفال.ووجدت الإدارة أن البكتيريا الموجودة في علبة حليب غير مفتوحة تتطابق مع عينة من طفل مريض، كما أنها تتطابق مع التلوث المكتشف في عينات من مسحوق الحليب العضوي الكامل الدسم المستخدم في صنع حليب الأطفال في "باي هارت" والتي تم جمعها واختبارها من قبل الشركة.كما وجدت اختبارات إدارة الغذاء والدواء تلوثا في عينة من الحليب المجفف كامل الدسم المقدم لشركة "باي هارت"، وقد تطابقت مع الجرثومة الموجودة في عينة نهائية من حليب الشركة.وقالت الإدارة في بيان إن النتائج ليست قاطعة، وإن التحقيق مستمر "لتحديد مصدر التلوث".بدأت الأزمة في نوفمبر 2025، حينما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، عن تفشي حالات تسمم بوتوليني (Infant Botulism) مرتبطة بتركيبة حليب الأطفال من شركة "ByHeart".وشمل السحب جميع دفعات المنتج على مستوى الولايات المتحدة، بعد أن أظهرت الاختبارات تلوثاً محتملاً ببكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" في مسحوق الحليب المستخدم.وبحسب تقارير ال(FDA)، تم رصد أكثر من 80 حالة مشتبها بها، مع تحذيرات للأهالي بمراقبة أعراض مثل الضعف العضلي وصعوبة التنفس التي قد تظهر حتى بعد 30 يوماً من الاستهلاك.