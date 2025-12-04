ثنائي مبهر.. 4 فوائد لجمع الموز مع زبدة الفول السوداني

A + A -

يساعد الجمع بين الموز وزبدة الفول السوداني في تجنب حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "فيري ويل هيلث" Very Well Health، فإن الدهون الصحية والبروتينات الموجودة في زبدة الفول السوداني تساعد على إبطاء امتصاص السكر والحفاظ على استقراره، كما يلي:

1- استقرار مستويات السكر في الدم

يساعد تناول الكربوهيدرات، مثل الموز، مع الدهون غير المشبعة، كتلك الموجودة في الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني، على تنظيم مستويات السكر في الدم. كما أنه يُشعر بالشبع، ويساعد على الشعور بالامتلاء.

ومن مصادر البروتين الأخرى التي يُمكن تناولها مع الموز المكسرات والجبن القريش والزبادي اليوناني. ويُعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين طريقة فعالة للحفاظ على وزن صحي.

2- إبطاء عملية الهضم

يُبطئ تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية امتصاص السكر في الأمعاء. ويحتوي الموز على ألياف قابلة للذوبان ونشا مقاوم. ولا يمتص الجسم هذه الأنواع من الألياف، بل تُشكل مادة هلامية في المعدة، مما يُبطئ عملية الهضم، وبالتالي يمنع ارتفاع سكر الدم.

3- ضبط ضغط الدم

إن الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يدعم صحة القلب. ويساعد البوتاسيوم على موازنة السوائل في الجسم، ويمنع احتباس السوائل ويخفض ضغط الدم.

وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً غنياً بالفواكه، مثل الموز، يميلون إلى انخفاض ضغط الدم. هذا مفيد بشكل خاص لمرضى السكري لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

4- زيادة مستويات المغنيسيوم

ويحتوي كل من الفول السوداني والموز على المغنيسيوم، وهو معدن يُمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بمرض السكري. وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أكثر عرضة لانخفاض مستويات المغنيسيوم. تؤدي زيادة تناول المغنيسيوم إلى تحسين حساسية الأنسولين والمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

حقائق غذائية

تحتوي موزة متوسطة الحجم على 29 غراماً من الكربوهيدرات، وهي غنية بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز وفيتامين B6 وفيتامين C.

وتحتوي ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني على 7 غرامات من البروتين و16 غراماً من الدهون و7 غرامات من الكربوهيدرات. كما أن زبدة الفول السوداني غنية بالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم.

وعلى الرغم من أن الموز غني بالسكر الطبيعي، فإن تناول موزة صغيرة مع زبدة الفول السوداني غير المحلاة من غير المرجح أن يُسبب ارتفاعاً غير صحي في سكر الدم، وذلك للأسباب التالية:

• نوع الكربوهيدرات: تحتوي موزة متوسطة الحجم على كربوهيدرات و15 غراماً من السكر. يؤثر حجم الموز ونضجه على مدى ارتفاع مستوى سكر الدم لدى الشخص.

• الألياف: كلٌ من الموز وزبدة الفول السوداني غنيان بالألياف. ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي غني بالألياف للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم.

• البروتين: تناول الموز مع طعام غني بالبروتين، مثل زبدة الفول السوداني، يُبطئ امتصاصه ويمنع ارتفاع سكر الدم.

• الدهون: تُبطئ الدهون الصحية في زبدة الفول السوداني امتصاص السكر. كشفت دراسة أن تناول الكربوهيدرات مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني يُخفّض بشكل ملحوظ ارتفاع سكر الدم، بفضل محتواها من البروتين والدهون.

• المؤشر الجلايسيمي: يقيس المؤشر الجلايسيمي مدى تأثير طعام معين على مستوى السكر في الدم بناءً على مقياس من 1 إلى 100. كلما انخفض المؤشر الجلايسيمي، قلّ تأثير الطعام على مستوى السكر في الدم. يُعتبر الفول السوداني من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، حيث تبلغ درجة المؤشر الجلايسيمي 14.

نصائح مهمة

عند تحضير الموز مع زبدة الفول السوداني، يجب تذكّر النصائح الصحية التالية:

• موز غير ناضج قليلاً: يتميز الموز الذي لا يزال أخضر اللون باحتوائه على سكر أقل من الموز الناضج. كما أنه يحتوي على نشا مقاوم وألياف أكثر.

• موز صغير الحجم: إن حجم الحصص مهم عند مراقبة مستوى السكر في الدم. ينبغي اختيار موز صغير الحجم للحد من كمية السكر في النظام الغذائي.

• زبدة الفول السوداني الطبيعية: يجب تجنب السكريات المضافة والمواد الكيميائية الموجودة في العديد من أنواع زبدة الفول السوداني المُحضّرة تجارياً. يوصي الخبراء بقراءة الملصق للتأكد من أن زبدة الفول السوداني، التي يتم استخدامها طبيعية وخالية من المُحليات المضافة.ام آلي

