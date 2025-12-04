دراسة تربك التوقعات.. "زيت شائع" يسبب زيادة الوزن

A + A -

كشفت دراسة علمية جديدة عن ارتباط نوع شائع من الزيوت النباتية بزيادة الوزن، ليس بسبب محتواه من السعرات الحرارية فقط، بل نتيجة طريقة تعامل الجسم معه على المستوى الأيضي.

وسلّطت الدراسة الضوء على زيت فول الصويا المستخدم على نطاق واسع في الصناعات الغذائية، وخاصة في الأطعمة المصنعة مثل تتبيلات السلطة ورقائق البطاطا، رغم أنه لا يُستخدم عادة كزيت أساسي للطهي.

وكانت أبحاث سابقة قد أشارت إلى علاقة بين استهلاكه وزيادة الوزن، إلا أن الآلية الدقيقة وراء ذلك لم تكن واضحة.

آلية غير متوقعة داخل الجسم

وأوضح باحثون من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد أن المشكلة لا تكمن في الزيت نفسه، بل في الطريقة التي يُستقلب بها داخل الجسم. وقالت أستاذة علم الأحياء الخلوي فرانسيس سلاديك إن زيت فول الصويا "ليس ضارا بطبيعته، لكن الكميات الكبيرة التي نستهلكها منه تنشط مسارات بيولوجية لم تتطور أجسامنا للتعامل معها بكفاءة".

التجربة على الفئران

وأجرى الباحثون تجربة على مجموعتين من الفئران تم تغذيتهما بنظام غذائي غني بزيت فول الصويا:

المجموعة الأولى: فئران طبيعية غير معدّلة وراثيا، اكتسبت وزنا كبيرا خلال فترة التجربة.

المجموعة الثانية: فئران معدّلة وراثيا للحد من إنتاج بعض الإنزيمات في الكبد المسؤولة عن تحويل حمض اللينوليك (وهو حمض دهني أساسي في زيت فول الصويا) إلى جزيئات تُعرف باسم "أوكسيليبينات"، وهي مركبات ترتبط بالالتهاب وتراكم الدهون عند استهلاك الحمض بكميات مرتفعة.

اللافت أن الفئران المعدلة وراثيا لم تزد وزنا، كما أظهرت نتائج التحاليل تحسنا في صحة الكبد ووظائف الميتوكوندريا، وهي محطات إنتاج الطاقة داخل الخلايا.

دور الاستقلاب والعوامل الوراثية

وتشير النتائج إلى أن طريقة استقلاب الدهون داخل الجسم، وليس فقط نوع الزيت أو عدد السعرات الحرارية، تلعب دورا محوريا في زيادة الوزن. كما توحي بأن العوامل الوراثية قد تحدد مدى تأثر الأفراد بزيت فول الصويا.

وقالت المشرفة المشاركة على الدراسة، عالمة الطب الحيوي سونيا ديول: "قد تكون هذه النتائج خطوة أولى لفهم سبب اكتساب بعض الأشخاص للوزن بسهولة أكبر عند اتباع نظام غذائي غني بزيت فول الصويا".

ماذا عن البشر؟

وأكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت بشكل قاطع أن زيت فول الصويا يسبب السمنة لدى البشر، لكونها أُجريت على الحيوانات فقط، لكنها تكشف عن آلية كيميائية حيوية قد تفسر العلاقة بين استهلاك هذا الزيت وزيادة الوزن.

كما أعرب الفريق العلمي عن أمله في أن تساهم هذه النتائج في توجيه الأبحاث المستقبلية المتعلقة بالتغذية، وربما في مراجعة بعض السياسات الغذائية المرتبطة بالدهون النباتية المستخدمة بكثافة في الصناعات الغذائية.

ويُجمع الخبراء على أن الاعتدال في استهلاك الزيوت الصناعية والأطعمة المصنعة يبقى الخيار الأكثر أمانا للصحة، إلى حين توفر نتائج دراسات بشرية أكثر حسما حول تأثير زيت فول الصويا على الوزن والتمثيل الغذائي.