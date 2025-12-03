5 أسباب قد تجعل وزنك يتغير كل يوم

A + A -

إذا كنت تزن نفسك يومياً أو عدة مرات في اليوم الواحد، فقد تلاحظ تقلبات طفيفة في وزنك.

وبحسب موقع «هيلث» العلمي، فإن الزيادة والنقصان الطفيفان في وزنك أمر طبيعي، حيث يمكن أن يؤثر شرب الماء، والنظام الغذائي، وعوامل أخرى على وزنك طوال اليوم.

ولكن إذا لاحظت تغيراً كبيراً في وزنك، فاستشر طبيبك.

ما أبرز الأسباب لتغير الوزن يومياً؟

1-توقيت قياس وزنك

يتقلب وزن جسمك بشكل طبيعي على مدار اليوم بسبب التغيرات في كمية الطعام وكمية الماء المُتناولة، وحركة الأمعاء، وحتى فقدان العرق.

وينصح خبراء الصحة الأشخاص بقياس أوزانهم في نفس الوقت كل يوم، ويفضل أن يكون ذلك في الصباح بعد استخدام الحمام وقبل تناول الإفطار.

2-الطعام الذي تناولته

ما تناولته من طعام خلال اليوم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تقلبات الوزن على المدى القصير. فالأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو الصوديوم قد تُسبب احتباس الماء في الجسم، مما قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الوزن.

3-مستوى ترطيب الجسم

تلعب مستويات الترطيب دوراً كبيراً في تغيرات الوزن قصيرة المدى، حيث يُشكل الماء ما بين 45 في المائة و75 في المائة من كتلة الجسم.

وقد يعاني بعض الأشخاص من نقص في السوائل في أجسامهم إذا كانوا يُعانون من الجفاف أو التعرق المفرط، لذلك قد ينخفض ​​وزنهم قليلاً.

من ناحية أخرى، قد يؤدي تناول كميات أكبر من الصوديوم أو ممارسة الرياضة بشكل غير منتظم إلى احتباس السوائل وزيادة الوزن بشكل مؤقت، خاصةً إذا كنت تشرب كميات أكبر من الماء.

في هذه الحالات، يتغير الوزن بسبب كمية الماء في الجسم، وليس بسبب تغير نسبة الدهون في الجسم.

4-التغيرات الهرمونية

يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية على تقلبات الوزن اليومية من خلال التأثير على احتباس السوائل، والشهية، وحتى عملية الأيض.

على سبيل المثال، خلال الدورة الشهرية، يمكن أن تؤدي تقلبات هرموني الإستروجين والبروجسترون إلى احتباس السوائل والصوديوم على المدى القصير، مما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في وزن الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الهرمونات المرتبطة بالتوتر، مثل الكورتيزول، على أنماط الأكل. كما يلعب الكورتيزول دوراً في كمية الماء التي يحتفظ بها الجسم. وقد يساهم هذا في تغيرات في وزنك اليومي.

5-حركة الأمعاء

يمكن أن تسبب حركة الأمعاء تقلبات في وزن الجسم، اعتماداً على كمية الفضلات التي تفرزها يومياً.

قد يُسبب الإمساك، أو قلة حركة الأمعاء، زيادة مؤقتة في الوزن بسبب احتباس السوائل في البراز. أما البراز الأكثر ليونة ورطوبةً، فقد يُسبب فقداناً مؤقتاً للوزن.