living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 أسباب قد تجعل وزنك يتغير كل يوم

3
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إذا كنت تزن نفسك يومياً أو عدة مرات في اليوم الواحد، فقد تلاحظ تقلبات طفيفة في وزنك.

وبحسب موقع «هيلث» العلمي، فإن الزيادة والنقصان الطفيفان في وزنك أمر طبيعي، حيث يمكن أن يؤثر شرب الماء، والنظام الغذائي، وعوامل أخرى على وزنك طوال اليوم.

ولكن إذا لاحظت تغيراً كبيراً في وزنك، فاستشر طبيبك.

ما أبرز الأسباب لتغير الوزن يومياً؟

1-توقيت قياس وزنك

يتقلب وزن جسمك بشكل طبيعي على مدار اليوم بسبب التغيرات في كمية الطعام وكمية الماء المُتناولة، وحركة الأمعاء، وحتى فقدان العرق.

وينصح خبراء الصحة الأشخاص بقياس أوزانهم في نفس الوقت كل يوم، ويفضل أن يكون ذلك في الصباح بعد استخدام الحمام وقبل تناول الإفطار.

2-الطعام الذي تناولته

ما تناولته من طعام خلال اليوم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تقلبات الوزن على المدى القصير. فالأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو الصوديوم قد تُسبب احتباس الماء في الجسم، مما قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الوزن.

3-مستوى ترطيب الجسم

تلعب مستويات الترطيب دوراً كبيراً في تغيرات الوزن قصيرة المدى، حيث يُشكل الماء ما بين 45 في المائة و75 في المائة من كتلة الجسم.

وقد يعاني بعض الأشخاص من نقص في السوائل في أجسامهم إذا كانوا يُعانون من الجفاف أو التعرق المفرط، لذلك قد ينخفض ​​وزنهم قليلاً.

من ناحية أخرى، قد يؤدي تناول كميات أكبر من الصوديوم أو ممارسة الرياضة بشكل غير منتظم إلى احتباس السوائل وزيادة الوزن بشكل مؤقت، خاصةً إذا كنت تشرب كميات أكبر من الماء.

في هذه الحالات، يتغير الوزن بسبب كمية الماء في الجسم، وليس بسبب تغير نسبة الدهون في الجسم.

4-التغيرات الهرمونية

يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية على تقلبات الوزن اليومية من خلال التأثير على احتباس السوائل، والشهية، وحتى عملية الأيض.

على سبيل المثال، خلال الدورة الشهرية، يمكن أن تؤدي تقلبات هرموني الإستروجين والبروجسترون إلى احتباس السوائل والصوديوم على المدى القصير، مما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في وزن الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الهرمونات المرتبطة بالتوتر، مثل الكورتيزول، على أنماط الأكل. كما يلعب الكورتيزول دوراً في كمية الماء التي يحتفظ بها الجسم. وقد يساهم هذا في تغيرات في وزنك اليومي.

5-حركة الأمعاء

يمكن أن تسبب حركة الأمعاء تقلبات في وزن الجسم، اعتماداً على كمية الفضلات التي تفرزها يومياً.

قد يُسبب الإمساك، أو قلة حركة الأمعاء، زيادة مؤقتة في الوزن بسبب احتباس السوائل في البراز. أما البراز الأكثر ليونة ورطوبةً، فقد يُسبب فقداناً مؤقتاً للوزن.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout