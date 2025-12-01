مذكرة أميركية تربط وفاة 10 أطفال بلقاحات كورونا

A + A -

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، أمس الجمعة، إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ذكرت في مذكرة داخلية أن 10 أطفال على الأقل لقوا حتفهم على الأرجح "بسبب" لقاحات كوفيد-19، وأشارت إلى التهاب عضلة القلب كسبب محتمل.

ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي تضم إدارة الغذاء والدواء بعد على طلب رويترز للتعليق على التقرير.

يأتي ذلك في الوقت الذي غيّر فيه وزير الصحة روبرت كنيدي جونيور سياسة الحكومة بشأن لقاحات كوفيد-19 بشكل جذري، حيث جعل الحصول عليها مقصوراً على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة.

كان كنيدي مناهضاً قوياً للقاحات لفترة طويلة قبل توليه أعلى منصب صحي في البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب. وربط أيضاً اللقاحات بالتوحد وسعى إلى إعادة صياغة سياسات التطعيم في البلاد.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، لم تكشف المذكرة التي كتبها كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في إدارة الغذاء والدواء الأميركية فيناي براساد عن أعمار الأطفال أو حالاتهم الصحية أو عن شركات تصنيع اللقاحات المعنية.

ونُقل عن براساد قوله إن هذه النتائج "كشف عميق" وأعلن عن خطط لتشديد الرقابة على اللقاحات بما في ذلك ضرورة إجراء دراسات عشوائية لجميع الفئات.

وذكرت الصحيفة أن لجنة اللقاحات التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستجتمع خلال أيام.

وبراساد طبيب أورام وكان من أشد المنتقدين لإلزامية الحصول على لقاحات كوفيد ووضع الكمامات في الولايات المتحدة.

واستعاد منصب كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في إدارة الأغذية والعقاقير في سبتمبر (أيلول). ويقدم المشورة للمفوض

وللمسؤولين الكبار بشأن القضايا الطبية والعلمية الناشئة التي تؤثر على العلوم التنظيمية والصحة العامة.