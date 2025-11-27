فرك الوجه بقشور الموز.. هل يعادل تأثير حقن البوتوكس؟

A + A -

أصبح فرك الوجه بقشور الموز صيحة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم مروجو هذا "الترند" أن تأثيره على البشرة يشبه تأثير حقن "البوتوكس".

ويزعم بعض المستخدمين أن فرك الوجه بقشرة الموز يعيد للبشرة نظارتها، ويقلل التجاعيد، لكن خبراء أكدوا أنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت ذلك، وفقا لموقع "فيري ويل هيلث".

وأوضحت الأستاذة المساعدة في قسم الأمراض الجلدية في "ماونت سايناي"، هلين هي: "ربما جاءت هذه الصيحة من حقيقة أن الموز يحتوي على كثير من العناصر الغذائية كالفيتامين "سي" والفيتامين "إي" وغيرها من العناصر".

ومن جهتها قالت أستاذة الأمراض السريرية الجلدية في جامعة ستانفورد، زكية رحمن: "يسعدني في بعض النواحي أن الناس يحاولون استخدام المنتجات الثانوية"، مضيفة أن الموزة من أكثر الفواكه استهلاكا وغالبا ما ننتهي بإهدار معظمها.

هل يجب استخدام قشور الموز للعناية بالبشرة؟

يرى الخبراء أنه لا يوجد أي بحث يشير إلى أن فرك قشور الموز على الوجه سيحسن البشرة، وينطبق نفس الأمر على الادعاء بأن فرك قشور الموز يعادل تأثير حقن البوتوكس التي تضعف أو تشل عضلات الوجه لتقليل التجاعيد مؤقتا.

ووفق حمن فإن الموز يعرف بفوائده الصحية الكثيرة، إلا أن الجسم لا يستفيد منه عند استخدامه على البشرة، حيث أن "الفيتامين "سي" الموجود في الموز ليس مهيأ ليخترق حاجز الجلد ليتم امتصاصه.

هل من الآمن دهن البشرة بقشور الموز؟

وأوضحت رحمن أن على بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل البشرة التريث قبل استخدام قشور الموز.

وأضافت أنه: "إذا كانت بشرتك عرضة للحساسية، أو لديك تاريخ مع الأكزيما فعليك أن تكون أكثر حذرا".

وحتى في الحالات العادية يمكن لهذه التجربة أن تسبب مشاكل جلدية خطيرة قد تصل إلى التهيج، أو رد فعل تحسسي تشمل أعراضه الشعور بالحروق، أو ظهور البثور، أو تورم في اللسان أو الشفتين، وفقا لرحمن.

وبخلاف ذلك، هناك طرق سهلة وبسيطة لحماية البشرة وتحسين مظهرها، كشرب الكثير من الماء، والحصول على نوم جيد، واستخدام واقي الشمس بانتظام.