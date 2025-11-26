living cost indicators
ليس بريئا كما يبدو.. حتى التدخين "على الخفيف" يهدد حياتك

26
NOVEMBER
2025
كشفت دراسة أميركية حديثة أنه حتى التدخين المحدود من وقت لآخر يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة للقلب.

وذكر باحثون من عدة مؤسسات بحثية أميركية، من بينها مركز جون هوبكنز للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، أن تدخين سيجارتين إلى 5 سجائر في اليوم يزيد مخاطر الإصابة بالسكتات القلبية والوفاة.

وقام الباحثون بتحليل نتائج 22 ورقة بحثية شملت متابعة الحالة الصحية لأكثر من 300 ألف شخص بالغ على مدار 20 عاما.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية "بلوس ميديسن"، أن الأشخاص الذين يدخنون ما بين سيجارتين إلى 5 سجائر يوميا تتزايد احتمالات إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 50 بالمئة كما ترتفع احتمالات وفاتهم بنسبة 60 بالمئة مقارنة بغير المدخنين.

وأوضحت الدراسة أن درجة الخطورة تتراجع بشكل ملموس بعد 10 سنوات من الإقلاع عن التدخين، رغم أن أضرار التدخين على الصحة تستمر حتى 30 عاما بعد الإقلاع.

وصرح باحثون مشاركون في الدراسة أنه "من الملاحظ أن التدخين ينطوي على مخاطر كبيرة على القلب والأوعية الدموية، حتى في حالة الحصول على جرعات محدودة".

وأضافوا في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المعني بالأبحاث الطبية أن "نتائج هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية برامج الامتناع والإقلاع عن التدخين".

Skynews
