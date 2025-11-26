ما مدة بقاء الشخص معدياً عند الإصابة بالإنفلونزا؟

A + A -

الإنفلونزا، أو الزكام، عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي. تُصيب الأنف والرئتين والحنجرة. تختلف هذه الإنفلونزا عن إنفلونزا المعدة التي قد تُسبب القيء والغثيان والإسهال.يتعافى معظم الناس من الإنفلونزا تلقائياً. في بعض الأحيان، قد تكون الإنفلونزا ومضاعفاتها مميتة.ويظل الشخص مُعْدِياً لفترة زمنية مُقاربة لمرضه. من المهم فهم متى تكون الإنفلونزا مُعْدِية لوقف انتشار الإنفلونزا الموسمية، وفقا لما ذكره موقع «نورتون» للرعاية الصحية.كيف ينتقل فيروس الإنفلونزا بين البشر؟تنتقل الإنفلونزا عبر قطرات صغيرة من الجهاز التنفسي، والتي تُخرج عند التحدث أو السعال أو العطس. يُمكن أن تستقر هذه القطرات التنفسية في فم الشخص أو أنفه أو عينيه. وفي بعض الحالات، تنتشر الإنفلونزا عندما يلمس الشخص سطحاً مُصاباً ثم يلمس أنفه أو عينيه.ما هي الأعراض الشائعة للإنفلونزا؟الحمى، مع العلم أن ليس كل مصاب بالإنفلونزا يعاني من الحمى، السعال، القشعريرة والتعرق، آلام العضلات، التعب وكذلك التهاب الحلق.وتظهر أعراض الإنفلونزا فجأة. وتزداد أعراض نزلات البرد تدريجياً مع مرور الوقت.كم فترة العدوى بالإنفلونزا؟تستغرق الإنفلونزا من يوم إلى أربعة أيام لتستقر في جسمك بعد ملامسة الفيروس. لذلك يبقى لديك القدرة على نشر الإنفلونزا قبل ظهور الأعراض. ​وقد تكون معدياً لمدة تتراوح بين ثلاثة وسبعة أيام بعد ظهور الأعراض. ​​يمكن للشخص المصاب أن ينشر الإنفلونزا حتى لو لم تظهر عليه أعراض حادة بما يكفي لملاحظة مرضه.وتقول راشيل ن. ألكسندر، ممرضة ممارسة متقدمة: «بشكل عام، يمكن أن تكون معدياً أو كنت معدياً في اليوم السابق لظهور أي أعراض. و​​لا يزال بإمكانك نشر الإنفلونزا لمدة أسبوع تقريباً بعد بدء الشعور بالمرض أو ما دمت تعاني من الأعراض».وبعد انحسار الأعراض، قد يستمر الفيروس في الانتشار. وقد يستمر الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة في نشر فيروس الإنفلونزا لفترة أطول من الأشخاص الأصحاء.تؤثر شدة إصابتك بالإنفلونزا، واستجابتك المناعية الفردية، وتلقيك للتطعيم ضد الإنفلونزا على مدة عدوى الإنفلونزا. مع أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يضمن عدم إصابتك بالإنفلونزا، إلا أنه يؤثر على شدة أعراضك، وقد يساعد في السيطرة على انتشار الإنفلونزا بشكل عام.نصائح لمنع انتشار الإنفلونزاأهمية البقاء في المنزل أثناء العدوى واتباع ممارسات النظافة الصحية السليمة مثل (غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال، وتطهير الأسطح) وكذلك ينصح باستخدام الكمامات في الأماكن العامة أو بالقرب من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.وإذا ظهرت عليك أعراض الإنفلونزا، فابق في المنزل وتجنب مخالطة الآخرين. وامسح الأسطح في منزلك بمناديل مضادة للفيروسات، واغسل يديك باستمرار، وتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين في منزلك. إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، فاطلب الرعاية الطبية الفورية.ما الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا؟بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر حدة للإنفلونزا. وتشمل هذه الفئات:البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.الأطفال دون سن الخامسة.الحوامل.الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 40 أو أعلى (السمنة من الدرجة الثالثة).وفي حال ظهور هذه الأعراض، يُرجى طلب الرعاية الطبية فوراً:صعوبة في التنفس وألم أو ضغط مستمر في الصدر أو البطن، كذلك دوخة مستمرة، أو ارتباك، أو عدم القدرة على الاستيقاظ. نوبات صرع، عدم التبول، وألم عضلي شديد، وأيضا حمى أو سعال يتحسن ثم يعود أو يتفاقم.متى يمكنك استئناف أنشطتك الطبيعية بعد الإنفلونزا؟تختفي معظم أعراض الإنفلونزا في غضون أربعة إلى سبعة أيام لدى البالغين الأصحاء، ولكن قد تظل مُعدياً. يمكنك العودة إلى ممارسة التمارين الخفيفة عندما تشعر بالرغبة في ذلك، ولكن انتبه لجسمك واسترح عند الحاجة. تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالبقاء في المنزل لمدة 24 ساعة على الأقل بعد زوال الحمى دون استخدام مركبات إيبوبروفين (موتريل أو أدفيل) أو أسيتامينوفين (تايلينول).ويُعد لقاح الإنفلونزا أفضل طريقة للوقاية من انتشار الإنفلونزا الموسمية. فقد ثبت أن اللقاح يقلل من المرض، وزيارات الطبيب، والتغيب عن العمل أو المدرسة بسبب الإنفلونزا، ويقلل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة.خطوات يومية للوقاية من الإنفلونزاإلى جانب التطعيم، تشمل الخطوات اليومية التي يمكنك اتخاذها للوقاية من انتشار الإنفلونزا الموسمية ما يلي:تجنب مخالطة المرضى مع الابتعاد عن الآخرين إذا كنت مريضاً.غطِ أنفك وفمك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المنديل.إذا سعلت أو عطست في يدك، فاغسل يديك فوراً.اغسل يديك كثيراً بالماء والصابون. إذا لم يتوفرا، فاستخدم معقماً لليدين يحتوي على الكحول.تجنب لمس فمك وعينيك وأنفك.نظف وطهّر الأسطح التي قد تكون ملوثة بفيروس الإنفلونزا.