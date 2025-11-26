living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول كمية بروتين أكثر من الكربوهيدرات؟

26
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يُعد البروتين والكربوهيدرات مصدرين رئيسيين للطاقة في الجسم، لكن بعض الأنظمة الغذائية تُعطي الأولوية لأحدهما على حساب الآخر، مثل الأنظمة الغنية بالبروتين ومنخفضة الكربوهيدرات.

ومع أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين أكثر من الكربوهيدرات قد يُساعد في نمو العضلات، وفقدان الدهون، وتنظيم سكر الدم، فإنه قد يُسبب أيضاً مشاكل هضمية، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المعني بأخبار الصحة والتغذية.

فماذا يحدث لجسمك عندما تتناول كمية بروتين أكثر من الكربوهيدرات؟
الشعور بالشبع لفترة أطول
البروتين أكثر إشباعاً من الكربوهيدرات. وعند مقارنة السعرات الحرارية، فإن البروتين يجعلك تشعر بالشبع أكثر من العناصر الغذائية الكبرى الأخرى مثل الكربوهيدرات والدهون. وقد يساعد ذلك في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ومع مرور الوقت، قد يدعم فقدان الوزن من خلال مساعدتك على تناول سعرات حرارية أقل.

تباين مستويات الطاقة
الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة المفضل لجسمك، خصوصاً للدماغ وأثناء التمارين الرياضية، لأنه يمكن تحويلها بسهولة إلى سكر (غلوكوز) للحصول على دفعة طاقة سريعة. ويمكن أيضاً تحويل البروتين إلى غلوكوز، لكن هذه العملية أبطأ وأقل كفاءة.

وعند تناول كميات أقل من الكربوهيدرات والمزيد من البروتين، قد تشعر بالراحة أثناء الأنشطة المنتظمة، ولكن التمارين عالية الكثافة أو التفكير السريع قد يكونان أكثر صعوبة.

وفي حين أن تناول المزيد من البروتين يمنحك طاقة أكثر استقراراً ويقلل من نوبات الجوع، فإن تناول كميات قليلة جداً من الكربوهيدرات قد يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق والانفعال، خصوصاً أثناء المهام التي تتطلب جهداً ذهنياً أو جسدياً.

مشاكل الهضم
الألياف الغذائية أساسية لصحة جهازك الهضمي ولانتظام عملية الهضم، وهي موجودة فقط في الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة، أما البروتين فيستغرق وقتاً أطول للهضم في المعدة.

وإذا بدأت بإضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي ولم تحصل على ما يكفي من الكربوهيدرات المُعززة للهضم، فقد تُصاب بالإمساك والانتفاخ. كما أن عدم تناول كمية كافية من الألياف قد يؤثر سلباً على صحة الأمعاء وعلى الوقاية من الأمراض المزمنة.

نتائج أفضل في صالة الألعاب الرياضية
البروتين مُخصص في المقام الأول لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، وبالتالي فهو مُساعد ممتاز لمن يؤدون التمارين الرياضية، خصوصاً تمارين المقاومة أو القوة، حيث يُحافظ على العضلات ويدعم نموها، بالإضافة إلى تعزيز فقدان بعض الدهون.

تحسين تنظيم سكر الدم
تتحول الكربوهيدرات بسرعة إلى غلوكوز، وقد يؤدي ذلك، حسب كمية الكربوهيدرات التي تتناولها، إلى ارتفاع حاد في سكر الدم. ويساعد تقليل تناول الكربوهيدرات وزيادة تناول البروتين على تقليل كمية وشدة هذه الارتفاعات.

كما أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين أكثر فعالية في تحسين مقاومة الأنسولين، وهو أمر أساسي للمساعدة في إدارة أو الوقاية من داء السكري من النوع الثاني.

تعريض الكلى لخطر التلف
قد يُسبب اتباع نظام غذائي غني بالبروتين ضغطاً إضافياً على كليتيك، حيث تتم تصفية أي بروتين زائد تتناوله عبر الكلى. ومع مرور الوقت، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، قد يؤدي ذلك إلى تلف الكلى.
الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout