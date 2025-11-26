living cost indicators
لقاح جديد يحقق نتائج واعدة في علاج سرطان الكبد

26
NOVEMBER
2025
أظهرت تجربة سريرية أُجريت في الولايات المتحدة أن لقاحاً تجريبياً جديداً حقق نتائج مبكرة واعدة في علاج نوع نادر من سرطان الخلايا الكبدية يصيب بشكل رئيسي الأطفال والمراهقين والشباب.

وأوضح الباحثون من «مركز كيميل لعلاج السرطان» في جامعة جونز هوبكنز ومستشفى سانت جود للأطفال، وبدعم من المعهد الوطني للسرطان، أن اللقاح يسهم في تعزيز فاعلية العلاجات المناعية لدى هذه الفئة من المرضى، ونُشرت نتائج الدراسة، الاثنين، في دورية (Nature Medicine).

ويستهدف اللقاح نوعاً نادراً من سرطان الخلايا الكبدية يُعرف باسم «سرطانة الخلايا الكبدية الليفية الصفائحية» (FLC)، وهو مرض يصيب بشكل شائع المراهقين والشباب الأصحاء، ويختلف عن سرطان الكبد التقليدي المرتبط بالتليف أو التهاب الكبد. وبسبب عدم وجود علاجات معتمدة للمرض، خصوصاً للمرضى الذين لا يمكن إزالة أورامهم جراحياً، يشكل تطوير خيارات علاجية جديدة ضرورة ملحة.

وحسب الباحثين، يتميز المرض بوجود بروتين مشترك (DNAJB1-PRKACA) لدى جميع المرضى، ما يجعل اللقاح قادراً على استهداف هذا النوع من الأورام بدقة وبشكل موحّد.

وشارك في التجربة السريرية 16 مريضاً تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق، جميعهم غير مرشحين لإجراء جراحة لإزالة الورم، بمتوسط عمر بلغ 23 عاماً. وتضمنت الدراسة مرحلتين: مرحلة تمهيدية مدتها 10 أسابيع، ومرحلة متابعة امتدت حتى عامين.

وخلال المرحلة التمهيدية، تلقى المرضى حقن اللقاح أسبوعياً في الشهر الأول، ثم مرة كل ثلاثة أسابيع، إلى جانب أدوية مناعية لتحفيز الجهاز المناعي. أما خلال مرحلة المتابعة، فحصل المرضى على جرعة من اللقاح كل ثمانية أسابيع، مع الاستمرار في العلاج المناعي بهدف الحفاظ على الاستجابة العلاجية ومنع عودة نمو الورم.

وأظهرت النتائج أن 75 في المائة من المرضى (9 أشخاص) تمكنوا من السيطرة على المرض عبر تثبيت الحالة أو إظهار استجابات مناعية ملحوظة، في حين حقق 3 مرضى (25 في المائة) استجابات عميقة، ويُعتقد أنهم خالون حالياً من السرطان، بينهم مراهق يبلغ 13 عاماً وصل إلى استجابة شبه كاملة واستمر في العلاج المناعي لمدة عامين.

وفي حالة أخرى، أتاح الجمع بين اللقاح والعلاج المناعي إجراء جراحة ناجحة لإزالة الورم بعد فشل العلاجات السابقة، ما أدى إلى تحسّن كبير في حالة المريض.

وأشار الباحثون إلى أن اللقاح كان جيد التحمل عموماً، وكانت الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً هي تفاعلات موضع الحقن والصداع والإرهاق، وجميعها كانت خفيفة إلى متوسطة.

وقال فريق البحث إن النتائج جاءت «مُشجعة للغاية»، لا سيما بعد ملاحظة استجابات عميقة وطويلة الأمد مكّنت المرضى من الوصول إلى محطات حياتية مهمة.

ويعمل الباحثون حالياً على توسيع نطاق الدراسة لتشمل عدداً أكبر من المرضى، مع التخطيط لإطلاق تجربة سريرية أكبر خلال الفترة المقبلة.
الشرق الأوسط
