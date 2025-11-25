كيف يؤثّر الميلاتونين على نومك؟

A + A -

الميلاتونين مكمل طبيعي يستخدم لتحسين النوم عند مواجهة اضطرابات مثل العمل الليلي، اختلاف التوقيت، أو صعوبة النوم الناتجة عن جدول غير منتظم. وهو في الأساس هرمون يفرزه الجسم عند حلول الظلام لتنظيم دورة النوم، وفق تقرير لموقع «فيري ويل هيلث» الطبي.ما مدى فعالية الميلاتونين في المساعدة على النوم؟تشير الدراسات إلى أنّ الميلاتونين يمكن أن يساعد على:- تقليل الوقت اللازم للخلود إلى النوم.- تحسين جودة النوم.- الحفاظ على نمط نوم أكثر انتظاماً.وتظهر فعاليته بشكل خاص لدى المسافرين عبر مناطق زمنية مختلفة، والعاملين ليلاً، وأصحاب الأرق الخفيف.طريقة استعمال الميلاتونينيتوفر الميلاتونين بأشكال متعددة مثل الأقراص والكبسولات. للحصول على أفضل نتيجة:- يُفضّل تناوله قبل النوم بساعتين- الجرعة الشائعة بين 1 و3 ملغلا يساعد الميلاتونين عادةً على البقاء نائماً طوال الليل، ولا يسبب نعاساً شديداً في الصباح.ورغم أنه آمن للاستخدام القصير، من المهم استشارة طبيب أو صيدلي قبل البدء به، خاصةً عند تناول أدوية أخرى أو وجود مشاكل صحية.بدائل أخرى للميلاتونينمن المكمّلات المتاحة أيضاً:المغنيسيوم: قد يرفع مستويات الميلاتونين، لكن فعاليته في تحسين النوم غير محسومة.الديفينهيدرامين والدوكسيلامين: مضادات هيستامين تسبب النعاس، لكنها غير مناسبة للاستخدام الطويل.ولأن المكملات لا تخضع لرقابة صارمة مثل الأدوية، يُفضَّل اختيار منتجات تحمل شهادات جودة.طرق طبيعية للنوم الأفضليمكن لعادات النوم الجيدة أن تكون أكثر فاعلية من المكملات، مثل:- ممارسة الرياضة بعيداً عن وقت النوم.- النوم في غرفة مظلمة وبدرجة حرارة مريحة.- تجنّب الكافيين في المساء والابتعاد عن الشاشات قبل النوم.هذه الخطوات تساعد على تعزيز نوم أعمق وأكثر استقراراً.