living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لتأخير علامات الشيخوخة.. نصيحة ذهبية من بروفيسور روسي

25
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا شك أن الجميع يبحث عن كيفية إبطاء الشيخوخة أو تأخير ظهورها بأي طريقة، فهي على الأغلب الأكثر بحثاً على المحركات بالإنترنت. كما أن وصفات "تأخير علامات الشيخوخة" أصبحت منتشرة كثيراً كذلك على محركات البحث.

وفي هذا الشأن، لخّص خبير روسي مسألة إبطاء الشيخوخة في عملية واحدة فقط، إلا أن تأثيرها في تأخير ظهور علامات الشيخوخة كبير جداً.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية عن البروفيسور أليكسي موسكالوف، مدير معهد بيولوجيا الشيخوخة، فإن أبسط الطرق لإبطاء عملية الشيخوخة هي الحصول على قسط جيد من النوم، حيث أشار إلى أن الأرق أو نقص النوم يؤثر سلباً على الصحة العامة، ويسرّع ظهور علامات الشيخوخة.

وقال موسكالوف إن الدراسات العلمية أظهرت ما الذي يحدث إذا لم يحصل الشخص على قسط كاف من النوم أو نام نوماً سطحياً، وهما أمران مختلفان. وأضاف: "يمكن أن ينام الشخص ساعات أقل، ولكن يجب أن يحصل على نوم عميق جيد، ويفضل أن يستمر ساعتين كل ليلة".

وعن تتبع النوم العميق، أشار البروفيسور الروسي إلى أنه يمكن تتبع مراحله باستخدام الساعات الذكية أو أجهزة تتبع اللياقة البدنية، "لأن الجسم يجدد ويصلح نفسه ليلاً. وفي هذه المرحلة يُنتج هرمون النمو بالإضافة إلى هرمونات أخرى مسؤولة عن التجديد".

وبحسب ما ورد بموقع gazeta.ru، حذر موسكالوف من أن الحرمان المنتظم من النوم أو ما أسماه "النوم السطحي" يسرع مع مرور الوقت من تدهور الجسم بأكمله.

كما أن ارتفاع نسبة السكر في الدم والالتهاب الكامن يسهمان أيضاً في تسريع الشيخوخة، بحسب خبير الصحة الروسي.

وأضاف بالقول: "يزداد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة إذا أصبح مستوى البروتين التفاعلي-C عالي الحساسية (CRP) أعلى من 2، وهو ما يشير إلى النوع الالتهابي للشيخوخة". وأكد أن ارتفاع هذا المؤشر قد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية في صحة القلب والأوعية الدموية، فيما تعد القيمة الأقل من 0.5 هي الأمثل.

كما أن الهيموغلوبين السكري يمثل مؤشراً مهماً آخر، حيث يشير إلى الإصابة بمقدمات السكري. وأضاف أن ذلك النوع من الشيخوخة يتأثر بتفاعل الغلوكوز في الدم، إذ يؤدي السكر إلى جعل الهيكل البروتيني للجسم أكثر صلابة، وهذه العملية غير قابلة للعكس.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout