طفرة في أبحاث الخصوبة.. اكتشاف علاقة جديدة بين عمر الأم وتطور الأجنة

كشف علماء أن تقدم عمر المرأة هو العامل الأساسي والمباشر وراء توقف تطور الأجنة، بشكل مستقل عن مشاكل الكروموسومات التي ظلت لسنوات تعد السبب الرئيسي وراء فشل عملية التطور الجنيني.وشملت هذه الدراسة التي نشرتها مجلة Aging-US العلمية، تحليل بيانات 25974 جنينا من 1928 دورة تلقيح اصطناعي، مع التركيز على الحالات التي تتمتع بفرص نجاح عالية.وأظهرت النتائج أن نسبة توقف تطور الأجنة ترتفع بشكل ملحوظ ومتسق مع تقدم عمر الأم، حيث تصل هذه النسبة إلى 33% لدى النساء تحت سن الـ35، بينما ترتفع إلى 44% لدى النساء فوق 42 سنة.والأهم من ذلك، أن الدراسة كشفت أن معدل التشوهات الكروموسومية لم يظهر ارتباطا قويا بمعدلات توقف التطور الجنيني بعد الأخذ في الاعتبار عامل العمر.ويوضح الباحثون أن هذه النتائج تحمل أهمية كبيرة، حيث أن كلا من توقف التطور والاختلالات الكروموسومية يؤديان إلى تقليل عدد الأجنة الصالحة للنقل، لكن الدراسة تثبت الآن أنهما ناتجان عن عمليات بيولوجية مختلفة. وهذا يعني أن الجنين قد يتوقف عن النمو حتى مع وجود العدد الصحيح من الكروموسومات، وفي المقابل، فإن بعض الأجنة ذات الاختلالات الكروموسومية قد تستمر في النمو لتصل إلى مرحلة الكيسة الأريمية.وتفتح هذه النتائج آفاقا جديدة للبحث العلمي، حيث ستركز الدراسات المستقبلية على فهم الأسباب الحقيقية الكامنة وراء فشل تطور الأجنة، بعيدا عن عامل الكروموسومات.كما يتوقع الخبراء أن تؤدي هذه المعرفة الجديدة إلى تطوير طرق علاجية أكثر فعالية في مجال الخصوبة والإنجاب، ما سيساعد في تحسين فرص النجاح في عمليات التلقيح الاصطناعي، خاصة لدى النساء في الأعمار المتقدمة.